L’AIE PVPS a publiÃ© le rapport Â« Mises Ã  jour pays – AnnÃ©e 2025 Â» : le solaire photovoltaÃ¯que franÃ§ais passÃ©e au crible

Le rapport IEA PVPS Country Updates 2025 offre un aperÃ§u complet du dÃ©veloppement de la photovoltaÃ¯que dans les pays membres de l’AIE, offrant un aperÃ§u dÃ©taillÃ© des politiques nationales, des activitÃ©s de recherche et de l’Ã©volution du marchÃ© qui faÃ§onnent le paysage mondial du PV. Focus sure la FranceÂ !

Rassemblant les contributions d’experts de 27 pays et de l’Union europÃ©enne, le rapport capture la diversitÃ© des approches du dÃ©ploiement du photovoltaÃ¯que, reflÃ©tant les prioritÃ©s rÃ©gionales, les environnements rÃ©glementaires et les progrÃ¨s technologiques. Elle met en lumiÃ¨re comment le photovoltaÃ¯que continue d’Ã©tendre son rÃ´le en tant qu’Ã©lÃ©ment clÃ© de la transition Ã©nergÃ©tique mondiale, soutenu par des cadres politiques en Ã©volution, une augmentation des investissements dans l’innovation et une maturitÃ© croissante du marchÃ©. Chaque chapitre national prÃ©sente les dÃ©veloppements clÃ©s en matiÃ¨re de politiques, de recherche et de dynamiques de marchÃ©, fournissant des Ã©clairages sur les cadres rÃ©glementaires, les activitÃ©s de RD&D et les tendances du secteur. Dans l’ensemble, le rapport IEA PVPS Country Updates 2025 sert de rÃ©fÃ©rence prÃ©cieuse pour les parties prenantes du secteur photovoltaÃ¯que, offrant des analyses Ã jour au niveau national qui soutiennent une prise de dÃ©cision Ã©clairÃ©e et mettent en lumiÃ¨re les meilleures pratiques dans le dÃ©ploiement et l’intÃ©gration des technologies photovoltaÃ¯ques Ã l’Ã©chelle mondiale.

Le programme de la politique photovoltaÃ¯que franÃ§aise

La politique nationale franÃ§aise en matiÃ¨re de photovoltaÃ¯que repose sur un ensemble de mÃ©canismes de soutien, notamment des appels d’offres pour les grandes installations et des tarifs de rachat garantis pour les petites. Face Ã la baisse des prix des modules et Ã l’augmentation des nouvelles capacitÃ©s, les mÃ©canismes de rÃ©duction des tarifs en fonction de l’accroissement des capacitÃ©s ont Ã©tÃ© ajustÃ©s, entraÃ®nant une hausse des volumes cibles et une baisse des tarifs. L’ensemble de ces mesures vise Ã soutenir le secteur photovoltaÃ¯que dans la rÃ©alisation des objectifs fixÃ©s par le dÃ©cret-programme Ã©nergÃ©tique dÃ©cennal (DPE), principal document stratÃ©gique franÃ§ais dÃ©finissant les trajectoires de dÃ©veloppement des diffÃ©rentes filiÃ¨res d’Ã©nergies renouvelables.

Le nouveau dÃ©cret-programme Ã©nergÃ©tique dÃ©cennal a Ã©tÃ© publiÃ© en fÃ©vrier 2026, avec plus de deux ans de retard. Pour le secteur solaire, le nouveau plan d’action fixe des objectifs de 48 GWAC de capacitÃ© installÃ©e d’ici 2030 et entre 55 et 80 GWAC d’ici 2035. Cette trajectoire correspond Ã une augmentation annuelle moyenne de capacitÃ© d’environ 3,5 GWAC (4,3 GWDC), un taux de croissance nettement infÃ©rieur Ã celui observÃ© ces derniÃ¨res annÃ©es (6,0 GWDC en 2024 et 7,4 GWDC en 2025). En termes de production d’Ã©lectricitÃ©, le nouveau PPE fixe un objectif d’environ 59 TWh d’ici 2030 et d’environ 67 Ã 98 TWh d’ici 2035. ConformÃ©ment Ã ces objectifs, le secteur photovoltaÃ¯que devrait devenir la premiÃ¨re source d’Ã©nergie renouvelable pour la production d’Ã©lectricitÃ© en France, devant l’Ã©olien terrestre ou maritime et l’hydroÃ©lectricitÃ©. Ce plan national devra Ãªtre adaptÃ© par chacune des rÃ©gions franÃ§aises, qui devront fixer leurs propres objectifs de capacitÃ© et de puissance pour 2030 et 2035. Les rÃ©gions pourront ensuite s’appuyer sur les zones d’accÃ©lÃ©ration des Ã©nergies renouvelables prÃ©alablement dÃ©finies. Ces zones dÃ©limitent, pour chaque secteur des Ã©nergies renouvelables, des territoires identifiÃ©s comme propices aux projets futurs. Dans ces zones, des procÃ©dures simplifiÃ©es seront mises en Å“uvre afin de rÃ©duire les dÃ©lais administratifs.

Concernant les installations rÃ©sidentielles ou les centrales solaires sur bÃ¢timents, granges et abris de parking, d’une capacitÃ© de 100 kWc Ã 500 kWc maximum, les mÃ©canismes de soutien ont Ã©voluÃ© en 2025. La rÃ©vision du dispositif S21 en mars 2025 a revu les critÃ¨res d’Ã©ligibilitÃ©, rÃ©duit les subventions et partiellement orientÃ© le dispositif vers un systÃ¨me d’attribution concurrentiel. L’ancien systÃ¨me de tarif d’achat garanti a Ã©tÃ© remplacÃ© par un systÃ¨me d’appel d’offres simplifiÃ©. Le premier appel d’offres a eu lieu en septembre 2025, mais la capacitÃ© allouÃ©e Ã©tait nettement infÃ©rieure Ã celle initialement prÃ©vue (voir tableau 1). La rÃ©forme a Ã©galement introduit des exigences plus strictes pour les projets, notamment une garantie financiÃ¨re de 10Â 000 â‚¬ pour chaque demande de raccordement complÃ¨te pour les installations de plus de 100 kWc.

Ces changements ont Ã©galement impactÃ© les installations rÃ©sidentielles jusqu’Ã 9 kWc, pour lesquelles la possibilitÃ© de vendre la totalitÃ© de la production d’Ã©lectricitÃ© au rÃ©seau n’est plus autorisÃ©e. Actuellement, seule l’injection du surplus d’Ã©lectricitÃ© dans le rÃ©seau est possible, mais avec un tarif de rachat trÃ¨s faible par kWh (voir tableau 2). Cependant, Ã partir d’octobre 2025, les particuliers pourront bÃ©nÃ©ficier, sous certaines conditions, d’un taux de TVA rÃ©duit Ã 5,5 % sur l’achat de panneaux solaires pour installations rÃ©sidentielles. La principale condition concerne l’empreinte carbone des modules, qui doit Ãªtre infÃ©rieure Ã 530 kgCOâ‚‚ eq/kWc.

R&D en France

La recherche et le dÃ©veloppement (R&D) dans le secteur photovoltaÃ¯que en France reposent sur un cadre structurÃ© intÃ©grant recherche publique et privÃ©e, innovation technologique et dÃ©veloppement industriel. Chaque Ã©tape de la chaÃ®ne de valeur est couverte, de la recherche fondamentale sur les matÃ©riaux Ã la production. Parmi les acteurs du secteur public, les deux principaux organismes sont le Commissariat Ã l’Ã©nergie atomique et aux Ã©nergies alternatives (CEA) et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Dans le domaine du photovoltaÃ¯que, ils sont actifs en physique des semi-conducteurs, en chimie des matÃ©riaux et en gÃ©nie Ã©nergÃ©tique. Ces deux organismes pilotent (ou co-pilotent) Ã©galement plusieurs rÃ©seaux d’acteurs de la R&D, dont certains sont spÃ©cialisÃ©s dans l’Ã©nergie photovoltaÃ¯que, comme CEA-Liten ou l’Institut lyonnais des nanotechnologies (INL). Par ailleurs, le CEA et le CNRS sont membres fondateurs de l’Alliance nationale pour la coordination de la recherche Ã©nergÃ©tique (ANCRE), qui joue un rÃ´le stratÃ©gique dans la dÃ©finition des grandes orientations scientifiques et des prioritÃ©s de recherche, la coordination des acteurs et la structuration des programmes de recherche. En 2023 (derniÃ¨res donnÃ©es disponibles), les financements publics franÃ§ais pour la recherche et le dÃ©veloppement dans le domaine du photovoltaÃ¯que s’Ã©levaient Ã 78 millions d’euros sur un total de 183 millions d’euros pour l’ensemble des Ã©nergies renouvelables.

Lâ€™Institut photovoltaÃ¯que dâ€™ÃŽle-de-France (IPVF) et lâ€™Institut national de lâ€™Ã©nergie solaire (INES) sont deux autres institutions majeures de la recherche photovoltaÃ¯que en France. Le premier se concentre sur la recherche fondamentale et les technologies photovoltaÃ¯ques avancÃ©es, tandis que le second est davantage orientÃ© vers la recherche appliquÃ©e et les projets de dÃ©monstration. Toutefois, les deux organismes collaborent avec des entreprises pour valider sur le marchÃ© les avancÃ©es technologiques issues de leurs recherches. En collaboration avec le fabricant Voltec Solar, lâ€™IPVF participe notamment au projet STaFF (Industrial Sovereignty Tandem of French Manufacturing), qui vise Ã accÃ©lÃ©rer lâ€™industrialisation des modules photovoltaÃ¯ques tandem pÃ©rovskite/silicium. Lâ€™INES travaille sur des modules bas carbone et lâ€™amÃ©lioration du rendement des cellules tandem pÃ©rovskite/silicium (jusquâ€™Ã 30,8 % dâ€™ici janvier 2025) et des cellules silicium Ã hÃ©tÃ©rojonction. RÃ©cemment, de nouveaux axes de recherche ont Ã©tÃ© intÃ©grÃ©s, tels que les tests de dÃ©gradation accÃ©lÃ©rÃ©e pour mieux comprendre le vieillissement des cellules, et le recyclage des panneaux en fin de vie, notamment le dÃ©laminage des modules et la rÃ©cupÃ©ration de matÃ©riaux comme l’argent, le cuivre et le silicium.

Les principaux organismes publics finanÃ§ant la recherche sontÂ :

â€¢ l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui finance des projets par le biais d’appels Ã projets thÃ©matiques ou gÃ©nÃ©riques, ainsi que par des crÃ©dits d’impÃ´t pour la recherche interne des entreprises.

â€¢ L’Agence pour la transition Ã©cologique (ADEME), qui lance ses propres appels Ã projets de R&D sur les Ã©nergies renouvelables et soutient les doctorants. Elle assure la liaison franÃ§aise avec le rÃ©seau paneuropÃ©en IEA PVPS et M-ERA.net.

DÃ©veloppement de l’industrie et â€‹â€‹du marchÃ©

Alors que les volumes annuels de nouveaux raccordements dÃ©passaient rarement le gigawatt, la croissance du secteur photovoltaÃ¯que franÃ§ais a pris une nouvelle dimension en 2022. Les capacitÃ©s raccordÃ©es ont atteint 2,8 GWc en 2022, 4,0 GWc en 2023, 6,0 GWc en 2024, et les chiffres prÃ©liminaires pour 2025 indiquent un ajout de 7,4 GWc â€“ un record pour le pays. GrÃ¢ce Ã cela, la capacitÃ© photovoltaÃ¯que totale de la France a culminÃ© Ã 37,6 GWc fin 2025, avec prÃ¨s de 1,135 milliard d’installations. L’Ã©nergie solaire est ainsi devenue le premier secteur national d’Ã©lectricitÃ© renouvelable en termes de capacitÃ© installÃ©e, devant l’hydroÃ©lectricitÃ© (26 GW). Outre la capacitÃ© installÃ©e, la liste des projets ayant obtenu toutes les autorisations nÃ©cessaires et en attente de raccordement au rÃ©seau atteignait 45 GWc fin 2025 (36,9 GWc, un niveau stable par rapport Ã 2024).

Toutefois, malgrÃ© ces chiffres trÃ¨s Ã©levÃ©s, la croissance de l’activitÃ© sur le marchÃ© photovoltaÃ¯que en 2025 a Ã©tÃ© ralentie par une modification du cadre rÃ©glementaire entrÃ©e en vigueur en mars de la mÃªme annÃ©e. Le dÃ©lai de plusieurs mois entre les ventes et les raccordements au rÃ©seau explique pourquoi la croissance de la nouvelle capacitÃ© est restÃ©e globalement inchangÃ©e, sauf dans le secteur rÃ©sidentiel. En 2025, les installations photovoltaÃ¯ques en toiture de grande envergure et les ombriÃ¨res solaires pour parkings, d’une puissance de 100 Ã 500 kWc, ont constituÃ© le segment dominant, reprÃ©sentant 44 % de la capacitÃ© supplÃ©mentaire installÃ©e et 3,3 GWc (+50 % par rapport Ã 2024). Avec 2,5 GWc (+23 % par rapport Ã 2024), les grandes centrales au sol et les installations en toiture restent un pilier du dÃ©veloppement du secteur solaire franÃ§ais, reprÃ©sentant 33 % de la capacitÃ© ajoutÃ©e en 2025.

En revanche, la croissance des nouvelles capacitÃ©s raccordÃ©es pour les systÃ¨mes rÃ©sidentiels (jusqu’Ã 9 kWc) a ralenti de maniÃ¨re significative, Ã 0,9 GWc (-25 %). 4,6 GWc de capacitÃ© ont Ã©tÃ© mis en appel d’offres en 2025, dont 3,8 GWc attribuÃ©s dans le cadre des contrats pour diffÃ©rence (CfD) organisÃ©s par la CRE (contre 2,9 GWc mis en appel d’offres et 2,7 GWc attribuÃ©s en 2024). Compte tenu d’un dÃ©lai de 2 Ã 3 ans entre l’annonce des offres retenues et leur raccordement au rÃ©seau, 4 GWc de capacitÃ© supplÃ©mentaire devraient Ãªtre raccordÃ©s en 2026 et 2027 pour les installations de grande envergure.

Par ailleurs, la croissance de l’autoconsommation reste trÃ¨s forte en France. Selon Enedis, principal gestionnaire de rÃ©seau de distribution d’Ã©lectricitÃ© (GRD) franÃ§ais, le nombre d’installations d’autoconsommation domestique a augmentÃ© de 39 % en 2025 pour atteindre 484Â 734 unitÃ©s, reprÃ©sentant une capacitÃ© installÃ©e de 6,5 GWc. L’interdiction de la vente totale d’Ã©lectricitÃ© aux particuliers depuis mars 2025 a encore renforcÃ© cette tendance.

L’autoconsommation collective poursuit Ã©galement son dÃ©veloppement. Depuis son introduction lÃ©gale en 2016, le cadre rÃ©glementaire applicable Ã ce type de projets s’est assoupli, notamment avec le relÃ¨vement du plafond de puissance Ã 5 MW (10 MW pour les projets menÃ©s par les collectivitÃ©s locales). Fin 2025, l’autoconsommation collective comptait 1Â 625 projets opÃ©rationnels, pour une capacitÃ© totale de 0,3 GWc. Concernant lâ€™emploi et lâ€™activitÃ© Ã©conomique, les derniÃ¨res donnÃ©es disponibles datent de 2024. Le nombre dâ€™emplois directs Ã©quivalent temps plein est estimÃ© Ã 37Â 000, soit une forte hausse par rapport Ã 2023 (27Â 560, +34 %). En termes de chiffre dâ€™affaires, lâ€™activitÃ© du secteur en France est estimÃ©e Ã 14,65 milliards dâ€™euros en 2024, affichant Ã©galement une forte croissance (+29 %). Cependant, ces chiffres devraient diminuerÂ : plusieurs entreprises (notamment les installateurs du segment rÃ©sidentiel) ont annoncÃ© des suppressions dâ€™emplois pour sâ€™adapter au ralentissement du marchÃ©.

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