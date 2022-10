Le 30 septembre 2022 En rÃ©gion Sud, plus de 30 % des lycÃ©es Ã©quipÃ©s de panneaux solaires dâ€™ici 2024

Dans le cadre de son Plan Climat « Gardons une COP d’avance », la Région Sud a fait des lycées un terrain d’actions prioritaires et exemplaires en matière de qualité environnementale et de développement durable. Plus de 30 % des établissements seront ainsi équipés de panneaux photovoltaïques à l’horizon 2024. Un plan solaire d’envergure !

L’énergie solaire pour faire baisser les factures d’électricité des lycées, la Région PACA en fait désormais une priorité. A ce jour, 32 établissements ont déjà été équipés de panneaux photovoltaïques. D’ici 2024, 19 sites supplémentaires seront dotés d’une installation photovoltaïque. Plus de 20 % d’économie d’énergies seront réalisées par les 51 bâtiments régionaux équipés. De plus, 64 sites supplémentaires sont à l’étude pour bénéficier de ces aménagements par Reservoir Sun qui a remporté l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la Région. Le premier, le lycée Alexandra David-Neel à Digne, est en cours de livraison. En tout, plus de 105 838 m² assureront une puissance cumulée de 21,4 Mégawatt-crête à l’issue des travaux.

Plus que jamais, le soleil se lève au Sud

« Il n’y a pas de plus grande fierté, ni de plus grand plaisir que celui de penser et de réaliser un lieu d’éducation au service de notre jeunesse. Avec Reservoir Sun nous faisons un pas de plus en ce sens et vers notre objectif de neutralité carbone. Plus que jamais, le soleil se lève au Sud » a déclaré Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président délégué de Régions de France. « Reservoir Sun est très fière de la confiance que nous accordent la Région Sud et son Président. Dans le contexte de crise de l’énergie que nous vivonstous, la démarche de la Région Sud est une démarche d’avenir exemplaire au service du bien commun. Reservoir Sun œuvre chaque jour pour permettre aux collectivités d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Au travers de ce projet emblématique, c’est notre jeunesse que nous préparons à un avenir meilleur avec la mise en œuvre d’un programme pédagogique dédié » conclut Philippe Reynard, Président de Reservoir Sun.

Des lycées avec une COP d’Avance

Dès 2017, les 174 lycées de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont bénéficié de l’engagement régional dans le Plan Climat à travers la disparition des chauffages au fioul, de la mise en place des circuits courts et de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Aujourd’hui encore, lycéens et personnels éducatifs peuvent compter sur la mobilisation de la Région Sud pour améliorer leur environnement tout en se rapprochant de ses objectifs de neutralité carbone grâce au développement du photovoltaïque.

Encadré

19 nouveaux lycées en maitrise d’ouvrage direct régionale équipés d’ici 2024

• 1 lycée dans les Alpes-De-Haute-Provence : – le Lycée Louis-Martin-Bret à Manosque,

• 4 lycées dans le Vaucluse : – la Cité Scolaire Jean-Henri-Fabre à Carpentras, – le Lycée Ferdinand-Revoul à Valréas, – le Lycée Charles-de-Gaulle à Apt, – le Lycée Philippe-de-Girard/Robert-Schuman à Avignon,

• 8 lycées dans les Bouches-du-Rhône : – le Lycée Frédéric-Mistral Marseille, – le Lycée Saint-Exupéry à Marseille, – le Lycée l’Estaque à Marseille, – le Lycée Alphonse-Daudet à Tarascon, – le Lycée Jean-Cocteau à Miramas, – le Lycée Arthur-Rimbaud à Istres, – le Lycée Emile-Zola à Aix-en-Provence, – le Lycée Vauvenargues à Aix-en-Provence,

• 2 lycées dans les Alpes-Maritimes : – le Lycée Guillaume Apollinaire à Nice, – le Lycée hôtelier Paul-Augier à Nice,

• 4 lycées dans le Var : – le Lycée Jean-Moulin à Draguignan, – le Lycée Georges-Cisson à Toulon, – le Lycée du Coudon à La Garde, – le Lycée Gallieni à Fréjus.