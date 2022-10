ROSI, jeune pousse franÃ§aise de la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que, remporte le concours de lâ€™innovation sociale 2022 de la BEI

L’Institut BEI, qui fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement, organise le concours de l’innovation sociale tous les ans. Ses prix distinguent et soutiennent les meilleurs entrepreneurs sociaux européens. La finale s’est tenue le 29 septembre au campus Erste de Vienne. 14 finalistes y ont présenté leurs concepts au jury et au public. Au départ, plus de 200 entreprises s’étaient portées candidates.

Au terme d’une compétition captivante où des jeunes pousses pionnières dans leur domaine ont rivalisé d’idées innovantes, les lauréats de l’édition 2022 du concours de l’innovation sociale ont été sélectionnés. Le prix de la catégorie spéciale, consacrée à l’économie bleue et verte, est également doté de 75 000 EUR. Il a été attribué à ROSI : la start-up française a développé des solutions pour le recyclage des panneaux solaires qui permettent d’extraire des matières premières de grande pureté.

ROSI (France), fondée en 2017, propose des solutions de recyclage innovantes pour récupérer des matières premières de grande pureté à partir de déchets photovoltaïques. La vision de ROSI est de créer une véritable économie circulaire pour l’industrie photovoltaïque et d’autres secteurs clés. Les technologies de l’entreprise permettent de récupérer le silicium ultra-pur et les métaux perdus lors de la production des cellules photovoltaïques et quand les panneaux solaires arrivent en fin de vie. Les matériaux récupérés peuvent être réintégrés dans plusieurs secteurs européens clés.