Urbasolar devient grand partenaire de MBS !

L’expert montpelliérain du solaire Urbasolar vient d’initier une collaboration étroite avec Montpellier Business School afin de soutenir la formation des jeunes et des actifs sur le territoire régional. Un partenariat qui fait sens à l’heure où l’énergie solaire s’impose comme la solution dans l’accélération de la transition énergétique !

L’accès à la formation des jeunes et des actifs est un pilier de la politique RSE du groupe Urbasolar. Evolution professionnelle, acquisition et valorisation de compétences, diversification des domaines d’intervention, sont des actions que le groupe met en place quotidiennement au sein de l’entreprise. MBS, Montpellier Business School, Grande Ecole de Managment internationale, développe une gamme complète de formations au management : Programme Bachelor, Programme Master Grande Ecole, Master of Sciences, Executive Education (Executive MBA, formations sur mesure, certifiantes ou diplômantes), DBA, autant de formations recherchées par un groupe tel qu’Urbasolar.

Une collaboration pour la formation

Classée 2ème Grande Ecole de Management pour changer le monde au palmarès ChangeNow/Les Echos, MBS se distingue également par son engagement pour la transformation économique responsable. Les deux acteurs se sont donc rapprochés pour collaborer sur différents sujets, tels que l’accompagnement pour le recrutement, la formation professionnelle continue, ou encore le coaching de middle mangement ou de cadres dirigeants. La collaboration d’Urbasolar se fera aussi sur un plan pédagogique sur les thèmes du développement durable et de la transition énergétique par le biais d’études de cas, d’hackathons ou de business games et pourra même aller jusqu’à la co-construction de programmes pédagogiques, que ce soit sur la formation initiale ou professionnelle.MBS et Urbasolar : une relation de proximité et de qualité Stéphanie Andrieu, co-fondatrice et Directrice Générale d’Urbasolar, désormais 1ère Vice-Présidente de MBS, est issue des bancs de l’école montpelliéraine, ainsi que de nombreux managers, collaborateurs, stagiaires ou alternants tous issus de MBS qui œuvrent chaque jour au développement du groupe, ce qui reflète bien la reconnaissance d’une formation de qualité.

Un partenariat de trois ans

C’est notamment le cas de Laura Bleunard, diplômée de MBS Programme Grande Ecole en 2013 qui a rejoint le groupe Urbasolar en 2017 en tant que chargé de recrutement. Après 5 années d’investissement au sein du groupe, Laura a été nommée Responsable du Pôle Recrutement. Elle manage aujourd’hui une équipe de 5 personnes qui participent activement à la croissance du groupe, avec un plan de 100 recrutements pour l’année à venir, en France et à l’étranger ! « Nouer des partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur est une pierre angulaire de notre stratégie RH. La proximité géographique, ainsi que la qualité des formations délivrées par MBS, sont pour nous les éléments clé d’une collaboration réussie, basée sur des relations enrichissantes et pérennes. » Stéphanie Andrieu. « Je suis honoré d’accueillir Urbasolar dans cercle exclusif des Grand Partenaires de MBS. Par son dynamisme, son engagement dans la transition énergétique et sa proximité, Urbasolar est un partenaire idéal pour une collaboration à 360 degrés : recrutement, formation professionnelle, pédagogie et recherche. » André Deljarry, Président de Montpellier Business School. Le partenariat entre Urbasolar et MBS a été conclu pour une durée de 3 ans.