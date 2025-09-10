OmbriÃ¨re TSE et Aluminium Dunkerque : au solaire, lâ€™alu devient vert

Aluminium Dunkerque et lâ€™Ã©nergÃ©ticien TSE lancent la construction d’une ombriÃ¨re de parking hors norme avec Equans Solar & Storage et Gagnepark. De quoi verdir les activitÃ©s du site industriel le plus Ã©nergivore de FranceÂ !

Au lendemain de lâ€™inauguration de son four nÂ°8 dÃ©diÃ© au recyclage de lâ€™aluminium, Aluminium Dunkerque, producteur majeur dâ€™aluminium primaire en Europe, vient de lancer un projet ambitieux d’ombriÃ¨re de parking photovoltaÃ¯que sur son site. Ce projet est portÃ© par TSE, dans le cadre dâ€™un groupement avec Equans Solar&Storage et Gagnepark.

Le site industriel le plus consommateur dâ€™Ã©lectricitÃ© en France

Il reprÃ©sente un investissement de 3,5 millions d’euros, illustrant l’engagement d’Aluminium Dunkerque en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique et environnementale. Ce projet couvrira l’ensemble du parking de l’entreprise avec des panneaux solaires. ConnectÃ©s au rÃ©seau Haute tension du site, ils permettront une autoconsommation directe d’Ã©lectricitÃ© renouvelable. La centrale photovoltaÃ¯que, dont la construction a dÃ©marrÃ©, produira 3200 MWh par an Ã partir de 2026. Lâ€™investissement permettra la modernisation complÃ¨te de lâ€™Ã©clairage et lâ€™installation de nouvelles bornes de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques au sein du site industriel le plus consommateur dâ€™Ã©lectricitÃ© en France. Â Â«Â Ce projet d’ombriÃ¨re de parking en autoconsommation fait figure dâ€™exempleÂ ; câ€™est une Ã©tape clef dans la rÃ©alisation de nos objectifs socio-environnementaux. Il illustre notre volontÃ© de contribuer activement pour un avenir plus durableÂ Â», tÃ©moigne Laurent Courtois, Directeur Energie Climat dâ€™Aluminium Dunkerque.

Un projet solaire industriel de 6600 panneaux photovoltaÃ¯que

Le cheminement central de plus de 300 mÃ¨tres de long sera abritÃ© par une ombriÃ¨re industrielle hors norme grÃ¢ce aux compÃ©tences du groupement TSE, Equans Solar & Storage et Gagnepark : plus de 28 mÃ¨tres de rampant, jusquâ€™Ã 7 mÃ¨tres de hauteur et 6600 panneaux totalisant une puissance de 3,2MWc. ProtÃ©geant des effets du climat, lâ€™ouvrage rÃ©pond aussi Ã une obligation rÃ¨glementaire des parkings de plus de 1500mÂ² inscrite dans la loi nÂ° 2023-175 du 10 mars 2023. Pour dÃ©velopper et construire cette ombriÃ¨re, un consortium a Ã©tÃ© retenu rÃ©unissant les expertises clefs dans chaque domaine. Equans Solar & Storage, mandataire du groupement d’entreprises, est en charge du lot Ã©lectricitÃ©, de la fourniture des modules et des onduleurs ainsi que du raccordement de la centrale solaire sur l’installation Haute tension de l’usine. Un phasage spÃ©cifique a Ã©tÃ© dÃ©fini en concertation avec les parties prenantes pour maintenir l’usage du parking collaborateurs pendant les travaux.Â Â«Â Avec TSE et Gagnepark, Equans Solar & Storage dÃ©montre une nouvelle fois sa capacitÃ© Ã Â s’entourer d’acteurs professionnels du secteur pour dÃ©velopper, financer, construire, exploiter et maintenir des parcs photovoltaÃ¯ques. Ce projet d’ombriÃ¨res sur mesure rÃ©pond aux enjeux d’Aluminium Dunkerque en termes de dÃ©carbonation de leur activitÃ© et de mise en conformitÃ© vis Ã vis de la rÃ©glementation (dÃ©cret tertiaire, loi APER…)Â et reflÃ¨te nos ambitions de dÃ©veloppement sur le segment C&I Â»,Â souligne Pierre Martin-Granel, directeur PV France Europe d’Equans Solar & Storage.

Soutenir lâ€™industrie franÃ§aise grÃ¢ce Ã une Ã©nergie souveraine, verte et compÃ©titive

Pour Aluminium Dunkerque, TSE apporte une garantie de rÃ©ussite par son expertise technique et son savoir-faire en matiÃ¨re de dÃ©veloppement, conception et exploitation de centrales photovoltaÃ¯ques. Sa sociÃ©tÃ© sÅ“ur Altus energy est dÃ©diÃ©e Ã la maintenance internalisÃ©e des actifs. Le projet a nÃ©cessitÃ© dâ€™importantes Ã©tudes relatives aux contraintes dâ€™un site industriel SEVESO et nÃ©cessitÃ© la coordination dâ€™acteurs indispensables comme le Grand Port Maritime de Dunkerque et le gestionnaire RTE.Membre de la French Tech, TSE se positionne comme partenaire de lâ€™industrie pour lâ€™approvisionnement Ã©lectrique et la dÃ©carbonation. Pour Alban Casimir, directeur gÃ©nÃ©ral dÃ©lÃ©guÃ© Ã la convergence industrielle de TSE, Â« Aluminium Dunkerque est un industriel stratÃ©gique pour notre souverainetÃ© nationale. Ce projet illustre la capacitÃ© de TSE Ã transformer des dÃ©fis techniques et environnementaux en opportunitÃ©s industrielles concrÃ¨tes. TSE sâ€™engage Ã soutenir l’industrie franÃ§aise et sa compÃ©titivitÃ© grÃ¢ce Ã une Ã©lectricitÃ© verte et peu chÃ¨re. Sans Ã©nergie, pas dâ€™industrie. Alors que la France importe plus de 60% de ses besoins, nous nous devons dâ€™Ã©lectrifier pour gagner en souverainetÃ©. Notre mix Ã©lectrique nuclÃ©aire et solaire est un savoir-faire franÃ§ais qui gÃ©nÃ¨re de la valeur sur nos territoires et renforce notre Ã©conomieÂ Â».