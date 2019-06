BayWa r.e. et la SEMDAS coopÃ¨rent pour le dÃ©veloppement dâ€™un projet de parc PV en Charente-Maritime

BayWa r.e, développeur, constructeur et exploitant de parcs éoliens et solaires et la SEMDAS, Société d’Economie Mixte pour le Développement de l’Aunis et de la Saintonge, ont signé un protocole de coopération en vue du développement d’un parc photovoltaïque situé sur la commune de Fontenet en Charente Maritime.

Mise à disposition par la SEMDAS de terrains en friche

Ancien terrain d’aviation puis camp militaire français, allemand, puis américain, le camp de Fontenet d’une surface totale de 160 hectares a entamé sa reconversion il y a une dizaine d’année. La SEMDAS, en charge de la valorisation de ce terrain pour le compte du Département, a signé, après mise en concurrence, un accord avec le développeur BayWa r.e. pour permettre l’installation d’un parc photovoltaïque sur le secteur ouest du camp.

L’intégration d’un acteur local, la SEMDAS, dès les premières étapes de développement du projet, par le biais d’une prise de participations dans la société de projet, vise à permettre l’aboutissement d’un projet de transition énergétique qui respecte les enjeux locaux, tout en répondant aux intérêts des collectivités locales.

Un partenariat innovant avec les acteurs du territoire

Selon Sylvie Marcilly, Présidente de la SEMDAS, « la participation de la SEMDAS dans ce projet s’inscrit dans son orientation stratégique de promouvoir le développement des énergies renouvelables en Charente Maritime. Par sa connaissance du territoire et des acteurs la SEMDAS a souhaité aller au-delà de sa mission traditionnelle d’aménageur afin de favoriser la réalisation du parc photovoltaïque. Notre partenariat de confiance et de complémentarité des compétences avec BayWa r.e. est tendu vers l’objectif de réussir ce projet de territoire, responsable et partagé ».

Céline Tran, Directrice Générale de BayWa r.e., se réjouit de l’accord conclu avec la SEMDAS « Nous sommes ravis d’intégrer la SEMDAS dans le développement de ce projet photovoltaïque. Ce partenariat symbolise parfaitement la politique de BayWa r.e. en matière de développement des énergies renouvelables : il nous amènera à concevoir ensemble un véritable projet de territoire garantissant une juste répartition des bénéfices entre toutes les parties prenantes. ».

Un projet de territoire au bénéfice des citoyens

Qu’il s’agisse de protection de la nature, de création d’emplois, ou de retombées économiques directes, plusieurs mesures sont à l’étude dans le cadre du développement de ce projet de parc photovoltaïque : la création d’un centre de maintenance sur le territoire de la Communauté de Communes avec l’embauche d’au moins deux techniciens de maintenance, le développement d’une activité pastorale sur le camp de Fontenet avec la mise à disposition des parcs solaires déjà en exploitation sur le site ainsi que l’organisation d’une campagne de financement participatif à l’attention des riverains du projet en vue de financer une partie des études de développement permettant ainsi aux citoyens de devenir acteurs du projet et de profiter aussi des retombées économiques. La Société d’Economie Mixte Energies Midi Atlantique a également signé un protocole d’accord avec BayWa r.e., lequel prévoit l’entrée de la SEMEMA au capital de la société de projet lorsque le parc photovoltaïque entrera en phase d’exploitation.

BayWa r.e. est déjà largement présent dans le département

Le parc photovoltaïque « Fontenet 1 » d’une puissance de 12 MWc, est aujourd’hui en fonctionnement sur le camp de Fontenet. BayWa r.e. a développé et construit ce parc en 2014 et gère aujourd’hui l’exploitation technique et commerciale ainsi que les opérations de maintenance. Un projet d’extension, « Fontenet 2 », est également en cours. Le permis de construire a été obtenu en novembre 2018 par BayWa r.e. et le projet a été désigné lauréat d’un appel d’offres de la CRE en février 2019 pour une puissance de 14,7 MWc. Ce parc devrait voir le jour en 2021. Par ailleurs, BayWa r.e. a construit deux parcs éoliens dans ce département, le parc de la Benâte (12 MW) et le parc de Saint-Pierre-de-Juillers (10,25 MW), et dispose de près de 50 MW de projets éoliens en cours de développement.

