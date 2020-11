LCL propose un nouveau placement vert “LCL Select Impact Green Vie 2020″

Face à l’urgence climatique, LCL souhaite être le trait d’union entre ceux qui veulent agir et une transition énergétique qui a besoin de financements. C’est tout l’objectif de la gamme de placements à impact climatique « LCL Impact Climat » lancée en début d’année à destination de la clientèle patrimoniale. Avec LCL Select Impact Green Vie 2020, LCL enrichit cette gamme avec un placement dit « Vert »n via un Titre de Créance NégociableVert Vert. Cette nouvelle offre limitée dans le temps (souscription possible du 21 octobre au 18 décembre 2020) est destinée à financer ou refinancer des projets verts ayant un impact environnemental positif. LCL Select Impact Green Vie 2020 est commercialisé par LCL Banque Privée. D’une durée maximale de 8 ans, ce titre de créance vert est éligible au compte-titres et à l’assurance-vie au sein des contrats LCL Acuity Évolution, Acuity, Acuity 2, LCL Vie, LCL Multiselection vie et capitalisation.

Un placement dont les sommes levées servent à financer des projets “verts” via le portefeuille de prêts « verts » du groupe Crédit Agricole

Avec LCL Select Impact Green Vie 2020, les investisseurs donnent une dimension environnementale à leur placement. En effet, un montant équivalent aux fonds levés par les titres LCL Select Impact Green Vie 2020 sera alloué aux actifs du Portefeuille de prêts « verts » du Groupe Crédit Agricole, favorisant les projets de lutte contre le changement climatique et l’accompagnement de la transition énergétique. Les projets verts sélectionnés suivent les Principes des Obligations Vertes (Green Bond Principles) élaborés par Capital Markets Association (ICMA)et entrent dans le « Green Bond Framework », un cadre spécifique créé par le Groupe Crédit Agricole pour ses émissions d’obligations vertes. Ce cadre spécifique assure aux investisseurs la transparence sur l’utilisation et la gestion des fonds, le processus de sélection et d’évaluation des projets et le reporting d’allocation des fonds et de l’impact environnemental des projets. Il permet de financer 6 catégories de projets verts dans les domaines des énergies renouvelables, de la construction verte, de l’efficience énergétique, du transport écologique, de la gestion et du traitement de l’eau et enfin de l’agriculture durable et de la gestion des forêts. LCL Select Impact Green Vie 2020 est structuré par Amundi et Crédit Agricole CIB, émis par Crédit Agricole CIB Financial Solutions et sa formule est garantie par Crédit Agricole CIB. Crédit Agricole S.A. pourra être substitué à Crédit Agricole CIB Bank en qualité de Garant de la formule, sans le consentement des investisseurs.

Un placement dont la performance est en partie liée à celles d’actions d’entreprises européennes engagées pour une économie plus respectueuse de l’environnement

En plus de la garantie pour le souscripteur de l’utilisation de son épargne pour financer des projets Green, la rémunération de son investissement sera liée à un univers d’entreprises respectant un certain nombre de critères ESG. La performance de LCL Select Impact Green Vie 2020 dépend de l’évolution de l’Indice MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Gross. L’indice MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Gross est un indice de marché actions créé, calculé et publié par MSCI Inc. et constitué de 50 titres européens offrant des biens et services contribuant à une économie plus respectueuse de l’environnement. L’Indice est calculé en réinvestissant les dividendes bruts détachés par les actions qui le composent et en retranchant un prélèvement forfaitaire de 5,00 % par an. LCL Select Impact Green Vie 2020 permet au client d’appréhender ses gains potentiels dès la souscription. Sa performance peut être positive ou négative selon l’évolution de l’indice MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Gross. Le placement d’une durée maximale de 8 ans présente :