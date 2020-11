LONGi Solar/EWS : partenariat stratÃ©gique pour apporter les modules Ã  haute efficacitÃ© sur les marchÃ©s PV d’Europe du Nord

LONGi Solar, l’un des leaders mondiaux de la technologie solaire dont le siège est à Xi’an (Chine), a signé un nouvel accord commercial pour distribuer ses modules de haute qualité et fiables sur les marchés du nord de l’Europe, par l’intermédiaire du grossiste photovoltaïque EWS, basé dans le nord de l’Allemagne.

Fondé en 1985, EWS est l’un des principaux grossistes spécialisés dans l’énergie photovoltaïque dans le nord de l’Allemagne et en Scandinavie. EWS exige les plus hauts niveaux de qualité dans les composants qu’il vend et, par conséquent, collabore exclusivement avec des fabricants de renommée internationale. Avec un carnet de commandes croissant, EWS a recherché un fabricant de modules innovant avec lequel établir un partenariat à long terme et a trouvé la solution avec LONGi Solar. Le résultat de cet accord a été l’inclusion de différentes versions de deux modules de la série Hi-MO4 dans le catalogue EWS, adaptées aux projets résidentiels et commerciaux. La série Hi-MO4, lancée sur le marché en 2019, est basée sur la plaquette M6 de 166 mm qui intègre les technologies mono-PERC et demi-cellule, qui donnent au module Hi-MO4 plus de puissance, une meilleure efficacité et une plus grande fiabilité.

Les modules Hi-MO4 de LONGi sont disponibles auprès d’EWS dès ce mois de novembre et peuvent être demandés via l’outil de calcul de prix en ligne, QuickCalc. EWS a déjà intégré les modules LONGi Solar PV dans son outil de planification en ligne, QuickPlan. «Nous souhaitons proposer à nos partenaires une gamme de produits de plus en plus étendue et à ce titre, plus d’options pour réaliser leurs projets. LONGi Solar répond à tous nos critères stricts d’inclusion dans la catégorie «meilleure marque». Nous sommes très heureux d’avoir conclu cette collaboration avec un fournisseur de modules aussi fortement positionné que LONGi », commente Kai Lippert, directeur général d’EWS.