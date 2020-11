Flatfix Wave dâ€™Esdec : un systÃ¨me de montage sur toit plats Ã  installer en un temps record en toute sÃ©curitÃ©

Esdec (fournisseur mondial de systèmes de montage de panneaux solaires pour toit plat) vient de lancer sur le marché un nouveau système de montage révolutionnaire pour panneaux solaires sur de grands toits commerciaux: FlatFix Wave. Surf sur la vague !

Le système breveté FlatFix Wave composé d’unités préassemblées pouvant être posées sans outils garantit une grande rapidité d’installation et une excellente fiabilité pour des projets solaires photovoltaïques sur de grands toits plats. En développant ce nouveau système, Esdec facilite les ambitions des acteurs du marché solaire désireux de réussir et de concrétiser leurs projets de grande envergure sur les toits commerciaux. L’énergie solaire joue un rôle clé dans la transition vers un approvisionnement énergétique durable en Europe. Les ambitions définies dans le Pacte vert européen récemment renforcé et les objectifs soulignés dans les nombreux plans énergétiques et climatiques nationaux montrent que les perspectives pour l’énergie solaire générée sur les toits plats sont très prometteuses. Afin de réaliser tous ces plans et ambitions, l’industrie devra prendre d’importantes mesures. Il faudra surmonter les barrières techniques, réglementaires et financières pour rendre possible la généralisation sûre, rapide et de grande envergure des panneaux solaires sur toits plats en Europe.

Des unités préassemblées pour gagner du temps

Le lancement de ce nouveau système de montage pour grands toits commerciaux est la contribution d’Esdec à ce déploiement accéléré. La grande exclusivité du système de montage qu’Esdec vient de lancer est la vitesse à laquelle de grands champs de panneaux solaires de toit plat peuvent être installés. Cette vitesse est le résultat d’unités préassemblées utilisées dans le système et le mécanisme breveté pour fixer les panneaux solaires au système. Ces fonctionnalités signifient que l’installateur n’a pas d’outils et que le système peut être installé rapidement sur de grands toits, sans la moindre marge d’erreur.

Une deuxième fonctionnalité exclusive du nouveau système d’Esdec est le haut niveau de fiabilité et de sécurité pour les panneaux à proprement parler. Pour minimiser le risque de détérioration des panneaux solaires toujours plus grands d’aujourd’hui et garantir ainsi le rendement du système, chaque panneau monté à l’aide du système Esdec est supporté par deux unités et fixé en place dans le sens de la longueur. À l’heure actuelle, les panneaux sont habituellement fixés au système sur les petits côtés. Pour des panneaux de plus de 1,80 m, cela causera des problèmes : Les panneaux peuvent par exemple trop s’infléchir en raison du vent, entraînant l’apparition de nombreuses microfissures (fissures capillaires dans les cellules solaires).

Un système qui définit une nouvelle norme

FlatFix Wave a été développé en étroite collaboration avec différents EPCistes. Leur point de départ était de prendre en compte les évolutions technologiques et les exigences de fiabilité et de sécurité actuelles, mais surtout futures (sécurité des ouvriers sur le toit, sécurité électrotechnique, dispositions de garantie, assurabilité du projet). Depuis sa fondation en 2004, Esdec s’est développé en l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de systèmes de montage pour énergie solaire. Ces dernières années, son expansion aux États-Unis et dans d’autres pays européens a généré une croissance confortable en termes de chiffre d’affaires et de personnel. Erik Valks, PDG d’Esdec BV : « En sa qualité de leader de l’innovation, Esdec renforce sa position mondiale. Au bout de 18 mois de développement, ce système définit une nouvelle norme en réunissant les désirs immédiats des utilisateurs et ceux des autres parties prenantes. Non seulement pour les Pays-Bas, mais en conformité avec les normes internationales ».