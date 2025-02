CEA-Liten : une approche novatrice ouvre la voie vers une nouvelle gÃ©nÃ©ration de procÃ©dÃ©s pour lâ€™assemblage des panneaux PV

Le CEA-Liten développe des panneaux photovoltaïques composites légers destinés à différentes applications et notamment la mobilité solaire. Ses laboratoires, sur le site de l’INES, viennent de s’équiper d’une presse de thermocompression pourvue d’un système de chauffage par induction. Cet équipement, le LIT™ RAPID SOLAR, développé en partenariat avec la société Roctool, offre des caractéristiques nouvelles et prometteuses.

Le LIT™ RAPID SOLAR permet de travailler à des températures bien supérieures aux équipements de lamination habituellement utilisés pour l’assemblage des panneaux photovoltaïques. Il assure également un refroidissement dans une même chambre, sans rupture de la pression appliquée. Ces conditions de température et pression permettent la mise en œuvre de nouveaux matériaux polymères thermoplastiques ainsi que des composites à matrice polymère pour l’étape de l’encapsulation. Ces matériaux offrent des perspectives nouvelles et pourraient notamment faciliter le recyclage des modules PV, un enjeu majeur dans le domaine.

Une ouverture vers des formats complexes de type 3D

L’outillage est interchangeable selon les besoins de l’application, il permet d’obtenir des formats plans mais également des formes courbes ou complexes en 3 dimensions. Les caractéristiques du LIT™ RAPID SOLAR font la différence dans le domaine des panneaux photovoltaïques comparé au procédé standard :

Température de procédé jusqu’à 260°C, contre 180°C

Pression appliquée > 6 bars, contre 1 bar.

Pré qualification de ce nouveau procédé en environnement d’assemblage de module photovoltaïque

Deux panneaux photovoltaïques réalisés l’un suivant un procédé standard, et l’autre avec le procédé LIT™ Rapid Solar, ont subi 100 cycles thermiques (-40°C à +85°C) et ont été testés en chaleur humide (85°C et 85% d’humidité relative). Les tests ont permis de démontrer que les deux modules ont des performances équivalentes, ce qui permet la pré-qualification de ce nouveau procédé dans un environnement d’assemblage de panneaux photovoltaïques !