CapacitÃ© et flexibilitÃ© : le trÃ¨s explicite exemple polonais

Au coursÂ des six premiers mois de cette annÃ©e, la Pologne a gaspillÃ© son potentiel de production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir de sources d’Ã©nergie renouvelables, soit plus que sur l’ensemble de l’annÃ©e 2024. L’inadÃ©quation croissante entre la consommation d’Ã©nergie et la production des centrales Ã©oliennes et solaires fait grimper le coÃ»t d’exploitation du systÃ¨me de mois en mois. ParallÃ¨lement, la demande d’Ã©lectricitÃ© augmente en hiver, lorsque l’ensoleillement est moindre et que certains jours sont sans vent. ParallÃ¨lement, des centrales au charbon coÃ»teuses et dÃ©prÃ©ciÃ©es sont sur le point d’Ãªtre mises hors service. Deux besoins essentiels Ã©mergentÂ : accroÃ®tre la flexibilitÃ© du systÃ¨me et encourager les investissements dans de nouvelles capacitÃ©s capables de fonctionner efficacement dans le cadre du nouveau systÃ¨me. AnalyseÂ !

Les dÃ©fis Ã©nergÃ©tique de la Pologne encore trÃ¨s dÃ©pendante du fossile ainsi que Â la relation entre adÃ©quation des capacitÃ©s et flexibilitÃ© du systÃ¨me, et des recommandations pour un marchÃ© de capacitÃ© rÃ©formÃ©, sont abordÃ©s dans le dernier rapport de Forum Energii, Ã©laborÃ© en coopÃ©ration avec Magnus Energy, un cabinet de conseil paneuropÃ©en spÃ©cialisÃ© dans la transition Ã©nergÃ©tique, intitulÃ© Â«Â CapacitÃ© et flexibilitÃ©Â : de quel type de marchÃ© de capacitÃ© un systÃ¨me Ã©lectrique moderne a-t-il besoinÂ ?Â Â».

La Pologne entretient dÃ©sormais deux systÃ¨mes incompatiblesÂ : des sources d’Ã©nergie variables Ã zÃ©ro Ã©mission et des sources d’Ã©nergie conventionnelles rigides Ã fortes Ã©missions

Comme dans d’autres pays de l’UE, les Ã©nergies renouvelables (EnR) jouent un rÃ´le croissant en Pologne. Un systÃ¨me Ã©lectrique basÃ© sur les EnR sera fondamentalement diffÃ©rent d’un systÃ¨me reposant sur le fonctionnement continu de grandes centrales au charbon et au gaz. L’approvisionnement en Ã©lectricitÃ© provenant de sources dÃ©pendantes des conditions mÃ©tÃ©orologiques, comme l’Ã©olien et le solaire, Ã©tant de plus en plus important, la flexibilitÃ© â€“ la capacitÃ© du systÃ¨me Ã rÃ©agir rapidement aux fluctuations de l’offre et de la demande â€“ devient de plus en plus cruciale. Cependant, l’une des principales conclusions du rapport du Forum Energii est que la flexibilitÃ© du systÃ¨me ne s’est pas amÃ©liorÃ©e, malgrÃ© les coÃ»ts Ã©normes supportÃ©s par les consommateurs dans le cadre du mÃ©canisme actuel du marchÃ© de capacitÃ© polonais. Des contrats d’une valeur de plus de 100 milliards de zlotys ont principalement soutenu des unitÃ©s au charbon rigides et de nouvelles unitÃ©s au gaz conÃ§ues pour fonctionner en continu. En consÃ©quence, la Pologne entretient dÃ©sormais deux systÃ¨mes incompatiblesÂ : des sources d’Ã©nergie variables Ã zÃ©ro Ã©mission et des sources d’Ã©nergie conventionnelles rigides Ã fortes Ã©missions. Â« La Pologne est confrontÃ©e au double dÃ©fi de garantir un approvisionnement Ã©nergÃ©tique fiable face Ã des changements dynamiques, tout en crÃ©ant les conditions propices Ã l’investissement dans de nouvelles capacitÃ©s de production, plus flexibles et Ã zÃ©ro Ã©mission, notamment dans le stockage d’Ã©nergie. Cela souligne la nÃ©cessitÃ© de maintenir un marchÃ© de capacitÃ©, mais notre expÃ©rience montre clairement qu’il doit Ãªtre rÃ©formÃ©. Sans cela, la transition Ã©nergÃ©tique sera non seulement retardÃ©e, mais aussi plus coÃ»teuse et moins sÃ»re Â»,Â a dÃ©clarÃ©Â le Dr Joanna Pandera, prÃ©sidente de Forum Energii. La flexibilitÃ© peut Ãªtre obtenue grÃ¢ce Ã des outils tels que le stockage d’Ã©nergie, les unitÃ©s de gaz flexibles ou la gestion de la demande (GDF). Sans ces outils, mÃªme une capacitÃ© importante ne garantit pas la stabilitÃ© du systÃ¨me.

La flexibilitÃ© comme nouveau pilier de la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique

Selon l’analyse de Forum Energii, la Pologne devra dÃ©velopper jusqu’Ã 100 GW de nouvelles capacitÃ©s de production d’ici 2040 pour garantir la sÃ©curitÃ© de son approvisionnement en Ã©lectricitÃ©. Cependant, le rythme actuel des investissements est trop lent. De plus, selon la derniÃ¨re Ã©valuation de l’adÃ©quation des ressources europÃ©ennes (ERAA) 2025, l’Europe, y compris la Pologne, est confrontÃ©e Ã un risque croissant de dÃ©sÃ©quilibre du systÃ¨me dÃ¨s les annÃ©es 2030. L’abandon progressif du charbon est inÃ©vitable, mais sans alternatives flexibles et rentables, il ne peut Ãªtre remplacÃ© en toute sÃ©curitÃ©.

Dans ce contexte, le systÃ¨me Ã©lectrique polonais a besoin d’urgence d’un marchÃ© de capacitÃ© rÃ©formÃ©, qui non seulement garantisse la disponibilitÃ© des capacitÃ©s aux moments critiques, mais encourage Ã©galement les investissements dans des technologies adaptÃ©es Ã l’Ã©volution des besoins du systÃ¨me. Forum Energii recommande l’introduction d’une nouvelle architecture de marchÃ© de capacitÃ© fondÃ©e sur deux produits distinctsÂ : la capacitÃ© flexible et la capacitÃ© rÃ©partissable ou dispatchable (voir encadrÃ©). Le rapport souligne qu’un Ã©lÃ©ment clÃ© du succÃ¨s de la rÃ©forme sera la dÃ©finition d’un objectif formel de flexibilitÃ© du systÃ¨me, tant sur le plan technologique que rÃ©glementaire. Bien qu’une telle obligation existe dÃ©jÃ dans la rÃ©glementation europÃ©enne, la Pologne ne l’a pas mise en Å“uvre concrÃ¨tement. Cet objectif devrait Ãªtre introduit d’ici 2026 afin de servir de signal clair aux investisseurs et aux institutions qui planifient le dÃ©veloppement du rÃ©seau et du marchÃ©.

Pour une feuille de route d’investissement bien conÃ§ue et cohÃ©rente

Â«Â La modernisation du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique ne peut se limiter Ã l’augmentation de la capacitÃ©Â ; elle doit Ã©galement inclure la capacitÃ© Ã gÃ©rer dynamiquement cette capacitÃ© dans des conditions de fluctuation de l’offre et de la demande. C’est pourquoi le futur mÃ©canisme du marchÃ© de capacitÃ© devrait s’inscrire dans une rÃ©forme plus large du marchÃ© de l’Ã©nergie, incluant le dÃ©veloppement accÃ©lÃ©rÃ© des Ã©nergies renouvelables, la modernisation du rÃ©seau, des tarifs dynamiques et la participation des consommateurs au marchÃ© de l’Ã©nergie Â»,Â a prÃ©cisÃ©Â Tobiasz Adamczewski, vice-prÃ©sident de Forum Energii. Une mise Ã jour du plan national de mise en Å“uvre de la Pologne, qui sera soumis Ã la Commission europÃ©enne pour servir de base Ã l’introduction d’un nouveau mÃ©canisme de capacitÃ©, est essentielle. Ce plan devra tenir compte non seulement des besoins nationaux, mais aussi de l’impact sur les marchÃ©s voisins et des exigences dÃ©finies dans les Ã©valuations de l’adÃ©quation des ressources de l’UE. Seule une feuille de route d’investissement bien conÃ§ue et cohÃ©rente permettra Ã la Pologne de construire un systÃ¨me Ã©lectrique de nouvelle gÃ©nÃ©ration, fiable, zÃ©ro Ã©mission et Ã©conomiquement durable.

EncadrÃ©

Quid des capacitÃ©s flexible et dispatchableÂ ?

La capacitÃ© flexibleÂ devrait pouvoir s’adapter aux variations soudaines du systÃ¨me, avec des dÃ©lais d’activation allant de 15 minutes Ã une heure. Ce mÃ©canisme ouvrirait le marchÃ© aux turbines Ã gaz Ã cycle ouvert, aux moteurs Ã gaz, aux systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie (y compris ceux hybrides avec des Ã©nergies renouvelables) et aux services DSR avancÃ©s.

La capacitÃ© dispatchable, en revanche, servirait de rÃ©serve activable dans un dÃ©lai maximal de 4 heures, adaptÃ©e Ã la cogÃ©nÃ©ration, aux unitÃ©s Ã cycle combinÃ© au gaz et aux ressources distribuÃ©es gÃ©rÃ©es numÃ©riquement. Cette approche non seulement adapte le mÃ©canisme de capacitÃ© Ã un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique en transformation, mais introduit Ã©galement une plus grande transparence et une meilleure rentabilitÃ©.