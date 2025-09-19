A la piscine, avec les solutions SOPREMA, le solaire photovoltaÃ¯que nâ€™a pas peur de lâ€™eau

SOPREMA Entreprises associe un systÃ¨me dâ€™Ã©tanchÃ©itÃ© sans percement Ã une centrale photovoltaÃ¯que sur la toiture du nouveau centre aquatique de Charlieu-Belmont CommunautÃ© (42). Quand lâ€™hygromÃ©trie se transforme en dÃ©fi solaireÂ !

Projet phare du territoire de Charlieu-Belmont CommunautÃ©, le nouveau centre aquatique de la communautÃ© de communes ouvre ses portes le 23 septembre prochain. SituÃ© sur la commune de Charlieu, le bÃ¢timent sâ€™Ã©tend sur une surface de prÃ¨s de 3 000 mÂ². Il se compose de volumes simples et clairs afin de sâ€™insÃ©rer le plus harmonieusement possible dans le tissu pavillonnaire qui jouxte le site. La sobriÃ©tÃ© de la conception architecturale a Ã©tÃ© couplÃ©e Ã des objectifs de performance environnementale dÃ¨s la phase projet.

Lâ€™ensemble du lot Â« couverture, Ã©tanchÃ©itÃ© et photovoltaÃ¯que

Les ambitions du maÃ®tre dâ€™ouvrage Charlieu-Belmont CommunautÃ© : maÃ®triser les coÃ»ts de fonctionnement et limiter lâ€™empreinte carbone du nouveau centre aquatique. La toiture terrasse photovoltaÃ¯que mise en Å“uvre par lâ€™agence travaux SOPREMA Entreprises de Saint-Etienne en est lâ€™une des nombreuses illustrations. Le bureau dâ€™Ã©tudes SOPREMA Entreprises a permis lâ€™association dâ€™un procÃ©dÃ© dâ€™Ã©tanchÃ©itÃ© sans percement Ã un systÃ¨me photovoltaÃ¯que en prenant en compte les contraintes dâ€™humiditÃ© et dâ€™acoustique. Une solution technique spÃ©cifique car ce type dâ€™installation est peu commun en raison du milieu Ã trÃ¨s forte hygromÃ©trie. Sur la toiture, lâ€™Ã©quipe SOPREMA Entreprises Ã mis en Å“uvre la centrale photovoltaÃ¯que conformÃ©ment au Cahier de Prescription de Pose (CPP) de la solution SoprasolarÂ® Fix Evo Tilt. La capacitÃ© des agences travaux SOPREMA Entreprises Ã proposer une prestation globale reprÃ©sente Ã©galement un atout. Pour ce projet, lâ€™agence de Saint-Ã‰tienne a pris en charge lâ€™ensemble du lot Â« couverture, Ã©tanchÃ©itÃ© et photovoltaÃ¯que Â». Cette synergie de compÃ©tences est une valeur ajoutÃ©e, en particulier dans les marchÃ©s publics oÃ¹ elle permet de rÃ©pondre efficacement aux diffÃ©rents enjeux techniques et environnementaux des enveloppes de bÃ¢timents.

BÃ©nÃ©ficier de lâ€™autoconsommation

Â« La toiture terrasse en bac acier, de 1 000 mÂ², accueille 880 plots et 371 panneaux pour une puissance de 155,8 kWc sur une surface solarisable de 750 mÂ². Les travaux du lot Â« couverture, Ã©tanchÃ©itÃ© et photovoltaÃ¯que Â» ont Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©s en plusieurs phases entre juin 2024 et juin 2025. En moyenne 5 compagnons de lâ€™agence SOPREMA Entreprises intervenaient sur le chantier. Â», explique Kevin Jandot, chef de secteur de lâ€™agence. Selon lâ€™Ã©tude rÃ©alisÃ©e en amont du chantier, lâ€™installation photovoltaÃ¯que assurera 17 % des besoins de consommation du bÃ¢timent estimÃ©s Ã 528 000 kWh/an. Cela reprÃ©sentera une baisse annuelle significative de la facture dâ€™Ã©lectricitÃ© et permettra de diminuer lâ€™impact des futures hausses du coÃ»t du kWh. Pour les maÃ®tres dâ€™oeuvre et dâ€™ouvrage, il Ã©tait Ã©galement important dâ€™absorber au maximum les bruits intÃ©rieurs engendrÃ©s par les usagers, les jeux dâ€™eauâ€¦ Sur la toiture, les nervures du bac acier perforÃ© ont ainsi Ã©tÃ© comblÃ©es par une isolation en laine minÃ©rale pour favoriser le confort de tous (indice dâ€™affaiblissement acoustique Rw+Ctr â‰¥ 30 dB et Î±w â‰¥ 0,7). Un pare-vapeur renforcÃ© pour lâ€™hygromÃ©trie ainsi quâ€™un isolant en verre cellulaire optimisent la rÃ©sistance thermique (5 mÂ².K/w) du complexe en bitume bicouche avec finition autoprotÃ©gÃ©e. Pour une piscine solaire respectueuse de lâ€™environnement et de tout un chacunÂ !