GreenYellow rÃ©alise une centrale solaire de 700 kWc pour Dupol Next (Groupe Sacchital) en Italie

GreenYellow a mis en service une centrale solaire photovoltaÃ¯que de 700 kWc sur le site de production de Dupol Next (Groupe Sacchital), acteur de lâ€™emballage flexible spÃ©cialisÃ© dans la conception et la production de films et matÃ©riaux multicouches pour les secteurs de lâ€™agroalimentaire, de lâ€™hygiÃ¨ne et de lâ€™industrie, Ã Zanica (Italie). RÃ©alisÃ©e en moins de cinq mois dans le cadre dâ€™un contrat en autoconsommation, cette installation permet de couvrir une part significative des besoins Ã©nergÃ©tiques du site tout en rÃ©duisant son empreinte carbone.

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Ce projet illustre lâ€™engagement de GreenYellow Ã accompagner les industriels dans leur transition Ã©nergÃ©tique grÃ¢ce Ã des solutions clÃ© en main, 100% financÃ©es, combinant performance environnementale, optimisation des coÃ»ts et compÃ©titivitÃ© industrielle.

Une centrale en autoconsommation solaire de 700 kWc

InstallÃ©e en toiture, la centrale a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e dans le cadre dâ€™un contrat dâ€™une durÃ©e de 20 ans dÃ©diÃ© Ã lâ€™autoconsommation. ComposÃ©e de plus de 1 300 panneaux photovoltaÃ¯ques, elle produira 800 MWh dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable par an, couvrant plus de 18 % des besoins Ã©nergÃ©tiques du site. Le projet permettra Ã©galement dâ€™Ã©viter lâ€™Ã©mission de plus de 335 tonnes de COâ‚‚ chaque annÃ©e, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle de plus de 400 foyers.

Un projet livrÃ© en avance sur le calendrier

LivrÃ© en moins de cinq mois aprÃ¨s le lancement des travaux et seulement neuf mois aprÃ¨s la signature du contrat, le projet a Ã©tÃ© achevÃ© en avance sur le planning initial. Cette performance confirme la capacitÃ© de GreenYellow Ã garantir une exÃ©cution rapide, maÃ®trisÃ©e et conforme aux standards Ã©levÃ©s de qualitÃ© et de sÃ©curitÃ© (HSE) tout au long du cycle de dÃ©veloppement. Â« Nous sommes heureux dâ€™avoir finalisÃ© ce projet dans les dÃ©lais et de lancer la production dâ€™Ã©nergie renouvelable sur notre site de Zanica. Cette initiative constitue une avancÃ©e concrÃ¨te dans notre stratÃ©gie de durabilitÃ© industrielle, avec des bÃ©nÃ©fices environnementaux et Ã©nergÃ©tiques tangibles Â» prÃ©cise Alberto Luppi, PrÃ©sident de Dupol Next (Groupe Sacchital).

Un accompagnement global

GreenYellow a pris en charge lâ€™ensemble du projet : Ã©tude, conception, construction, et mise en service de la centrale. Lâ€™entreprise assurera Ã©galement lâ€™exploitation et la maintenance de lâ€™installation sur toute la durÃ©e du contrat.

Ce modÃ¨le permet Ã Dupol Next de bÃ©nÃ©ficier immÃ©diatement dâ€™une Ã©nergie renouvelable locale, avec des gains concrets en matiÃ¨re de rÃ©duction des coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques et dâ€™empreinte carbone. Â« Ce projet reprÃ©sente une nouvelle Ã©tape dans la dÃ©carbonation de lâ€™industrie, au plus prÃ¨s des territoires. Nous sommes fiers dâ€™accompagner Dupol Next et le Groupe Sacchital dans leur trajectoire vers lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique grÃ¢ce Ã des solutions sur mesure adaptÃ©es Ã leurs besoins opÃ©rationnels Â», assure Pierre Marouby, Directeur gÃ©nÃ©ral de GreenYellow Italia. GreenYellow confirme ainsi son rÃ´le de partenaire de rÃ©fÃ©rence de la transition Ã©nergÃ©tique auprÃ¨s du tissu industriel europÃ©en.