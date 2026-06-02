L’Autriche atteindra l’objectif de production solaire de 11 TWh bien avant 2030

Le marchÃ© autrichien du photovoltaÃ¯que solaire a rÃ©cemment connu une expansion rapide de sa capacitÃ©. En 2023, le pays a ajoutÃ© environ 2,5 GW de nouvelle capacitÃ© solaire photovoltaÃ¯que, portant le total cumulÃ© Ã environ 6,2 GW. Ã€ la fin de 2025, ce total avait encore augmentÃ© pour atteindre prÃ¨s de 9,9 GW de capacitÃ© installÃ©e. Cela place l’Autriche bien en avance sur les trajectoires de construction linÃ©aires nÃ©cessaires pour atteindre confortablement l’objectif de 11 TWh avant 2030, selon GlobalData.

Le dernier rapport de GlobalData consacrÃ© Ã lâ€™Ã©lectricitÃ© autrichienne, rÃ©vÃ¨le que la capacitÃ© solaire photovoltaÃ¯que du pays devrait atteindre environ 17,3 GW d’ici 2030, tandis que la production solaire photovoltaÃ¯que devrait atteindre environ 16,3 TWh d’ici 2030. L’Autriche devrait continuer Ã ajouter environ 1,4 GW de nouvelle capacitÃ© solaire photovoltaÃ¯que par an de 2026 Ã 2030, malgrÃ© des retards dans les permis, des incertitudes politiques et des pressions sur la chaÃ®ne d’approvisionnement. Atteindre les objectifs Ã©nergÃ©tiques du pays nÃ©cessitera d’accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement des photovoltaÃ¯ques sur les toitures, de simplifier la rÃ©glementation, de moderniser les rÃ©seaux et d’associer le solaire Ã un stockage suffisant et Ã un couplage sectoriel suffisant pour absorber les pics de midi et stabiliser la production.

Sudeshna Sarmah, analyste Ã©nergÃ©tique chez GlobalData, commente : Â« Des obligations juridiques strictes, notamment via l’Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG), sont Ã l’origine du boom solaire autrichien. Des subventions d’investissement gÃ©nÃ©reuses, des primes Â« Made in Europe Â» et le soutien au photovoltaÃ¯que sur toits et espaces verts renforcent la viabilitÃ© financiÃ¨re. En revanche, la baisse des coÃ»ts des modules photovoltaÃ¯ques et des composants systÃ¨me, combinÃ©e Ã la hausse de la demande d’Ã©lectricitÃ©, rend le solaire de plus en plus attractifÂ Â». Les systÃ¨mes sur toiture et distribuÃ©s connaissent une croissance rapide, bÃ©nÃ©ficient d’un emplacement et d’un permis plus faciles, et lorsqu’ils sont associÃ©s au stockage par batterie, ils offrent une flexibilitÃ© qui s’accorde bien avec la demande maximale en journÃ©e.

Le schÃ©ma OeMAG Marktpreis encourage les dÃ©veloppeurs photovoltaÃ¯ques Ã aligner la production et l’investissement sur les signaux rÃ©els du marchÃ©, rÃ©compensant ainsi une conception efficace des projets, un emplacement favorable et une intÃ©gration efficace. Ce changement augmente la prÃ©visibilitÃ© pour les petits producteurs tout en rÃ©duisant progressivement la dÃ©pendance aux tarifs fixes d’enrichissement, intÃ©grant ainsi le solaire photovoltaÃ¯que plus directement dans le marchÃ© plus large de l’Ã©lectricitÃ© autrichienne. Le dispositif MarktprÃ¤mie et les enchÃ¨res renforcent la confiance des investisseurs et rÃ©duisent les coÃ»ts solaires unitaires par unitÃ© grÃ¢ce Ã la pression concurrentielle, accÃ©lÃ©rant encore le dÃ©ploiement du photovoltaÃ¯que.

Â« Entre 2020 et 2030, les investissements autrichiens dans son secteur de l’Ã©nergie devraient voir un rÃ©alignement clair et durable vers les Ã©nergies renouvelables, le solaire photovoltaÃ¯que Ã©tant la clÃ© de cette transformation. Au cours de la pÃ©riode 2020-2025, l’investissement dans le solaire photovoltaÃ¯que a connu une forte hausse, atteignant un pic de prÃ¨s de 4,4 milliards de dollars en 2023 avant de se modÃ©rer en 2025. Le solaire photovoltaÃ¯que devrait rester l’investissement dominant dans les Ã©nergies renouvelables durant 2026-30Â Â» ajoute Sudeshna Sarmah.

Pour la pÃ©riode de janvier 2024 Ã mars 2025, l’Autriche a mis en place une taxe sur la valeur ajoutÃ©e Ã taux zÃ©ro pour les petites installations photovoltaÃ¯ques et leurs systÃ¨mes de stockage associÃ©s, rÃ©duisant considÃ©rablement les coÃ»ts initiaux et amÃ©liorant le retour sur investissement. Bien qu’elle ait Ã©tÃ© supprimÃ©e dÃ©but 2025 pour de nouveaux contrats, cette incitation budgÃ©taire temporaire a jouÃ© un rÃ´le crucial dans la rÃ©duction des barriÃ¨res financiÃ¨res lors d’une phase cruciale d’Ã©chelle.

Â« Les instruments politiques â€” rÃ©munÃ©ration basÃ©e sur le marchÃ© (Marktpreis), soutien opÃ©rationnel diffÃ©renciÃ© (MarktprÃ¤mie), subventions directes Ã l’investissement (appels de subvention EAG), incitations rÃ©gionales Ã la valeur (bonus Made-in-Europe), intÃ©gration du stockage et traitement fiscal favorable crÃ©ent une architecture d’incitation Ã plusieurs niveaux. Ils rÃ©duisent Ã la fois les risques d’investissement et opÃ©rationnels, alignent le comportement des producteurs sur les conditions du marchÃ© et favorisent l’industrie locale. CombinÃ©es, ces politiques ont Ã©tÃ© au cÅ“ur de l’essor des investissements solaires photovoltaÃ¯ques en Autriche et de sa trajectoire vers une Ã©lectricitÃ© renouvelable Ã 100 % d’ici 2030 Â» conclut Sudeshna Sarmah.