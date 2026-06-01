Moon Ã‰nergie rejoint le rÃ©seau Powered by Solarock pour accÃ©lÃ©rer son dÃ©veloppement en Nouvelle-Aquitaine

Moon Ã‰nergie, installateur photovoltaÃ¯que basÃ© Ã Bordeaux, rejoint le rÃ©seau Powered by Solarock. Ce rapprochement doit permettre Ã l’entreprise d’accompagner sa croissance en Nouvelle-Aquitaine tout en conservant son ancrage local et son modÃ¨le d’accompagnement de proximitÃ©. Une alliance portÃ©e par une ambition commune, celle de dÃ©velopper un solaire durable et de qualitÃ©, au plus prÃ¨s des territoires.

Avant d’accompagner des projets photovoltaÃ¯ques en Nouvelle-Aquitaine, Moon a dÃ©veloppÃ© son savoir-faire dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. Depuis 2019, l’entreprise Ã mission fondÃ©e Ã Bordeaux par Thomas Samuel a Ã©quipÃ© plus de 50 000 foyers au SÃ©nÃ©gal, au Togo, au Mozambique et Ã Madagascar.

Une expertise dÃ©veloppÃ©e dans des contextes exigeants

Cette expÃ©rience a conduit Moon Ã dÃ©velopper une expertise particuliÃ¨re dans la conception, l’exploitation et la maintenance de systÃ¨mes solaires. Une approche fondÃ©e sur la fiabilitÃ© des Ã©quipements et la performance dans la durÃ©e, qu’elle applique aujourd’hui Ã ses projets rÃ©sidentiels et tertiaires en Nouvelle-Aquitaine. Â« Ce qui nous a toujours guidÃ©, c’est la conviction que l’Ã©nergie solaire, quand elle est bien conÃ§ue et bien installÃ©e, peut vraiment changer le quotidien des gens. Depuis notre dÃ©ploiement en Nouvelle-Aquitaine, on refuse de faire du volume pour du volume. Chaque projet, on le traite avec rigueur : une Ã©tude solide, une installation robuste, un client qui comprend ce qu’il achÃ¨te. C’est ce qui explique pourquoi nos clients nous font confiance. Cette rigueur ne se nÃ©gocie pas Â» assÃ¨ne Thomas Samuel, CEO de Moon.

Une expÃ©rience internationale, un ancrage local

QualifiÃ©e RGE QualiPV, Moon Ã‰nergie dÃ©veloppe depuis 2024 son activitÃ© auprÃ¨s des particuliers et des entreprises de Nouvelle-Aquitaine. Ã€ l’heure oÃ¹ le secteur rÃ©sidentiel connaÃ®t une forte croissance (+26 % d’installations en 2025), la qualitÃ© du suivi et la fiabilitÃ© des acteurs du secteur deviennent des critÃ¨res de plus en plus importants. Pour rÃ©pondre Ã ces attentes, Moon Ã‰nergie mise sur une approche de proximitÃ©. Chaque projet dÃ©bute par une analyse des consommations, une Ã©tude de rentabilitÃ© et un dimensionnement adaptÃ© aux besoins du foyer ou de l’entreprise. L’installation est ensuite accompagnÃ©e d’outils de suivi permettant aux clients de suivre leur production et leur autoconsommation dans le temps.

Accompagner la croissance sans renoncer Ã son modÃ¨le

La Nouvelle-Aquitaine s’est imposÃ©e comme la premiÃ¨re rÃ©gion photovoltaÃ¯que de France, devant l’Occitanie. Au-delÃ de cette dynamique rÃ©gionale, c’est tout le marchÃ© du solaire qui bascule. L’Ã©lectrification accÃ©lÃ©rÃ©e des usages, la valorisation croissante de la flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique et la transformation des mÃ©canismes de soutien public redÃ©finissent en profondeur le mÃ©tier d’installateur : on passe d’une logique de vente d’Ã©quipement Ã une logique de service Ã©nergÃ©tique global, intÃ©grant production, pilotage, stockage et autoconsommation. Dans ce contexte de transformation rapide, les installateurs qui anticipent cette mutation consolideront leur position. Les autres dÃ©crocheront. Dans cette perspective, Moon Ã‰nergie a choisi de rejoindre Powered by Solarock. Â« Le marchÃ© de l’autoconsommation pour les particuliers et les petits professionnels va exploser, je n’ai aucun doute lÃ -dessus. Moon Ã‰nergie est dans une bonne dynamique, particuliÃ¨rement depuis notre lancement sur le segment BtoB en dÃ©but d’annÃ©e. On a prouvÃ© qu’on Ã©tait trÃ¨s bons techniquement. Nos clients sont ravis, nos Ã©tudes sont solides, nos chantiers bien exÃ©cutÃ©s. Rejoindre Solarock, c’est l’opportunitÃ© de franchir un cap qualitatif : accÃ©der aux meilleures rÃ©fÃ©rences de matÃ©riel du marchÃ©, aux meilleurs prix, avec des outils Ã la hauteur de nos ambitions Â» ajoute Thomas Samuel.

Des valeurs et des ambitions partagÃ©es

Pour Solarock, modÃ¨le hybride inspirÃ© des Ã‰tats-Unis, l’arrivÃ©e de Moon Ã‰nergie s’inscrit dans une stratÃ©gie de dÃ©veloppement fondÃ©e sur la sÃ©lection d’entreprises reconnues pour la qualitÃ© de leurs rÃ©alisations, leur ancrage territorial, leur vision du mÃ©tier et leur ambition de prises de parts de marchÃ©. L’entreprise bordelaise rejoint ainsi un rÃ©seau qui rassemble les meilleurs installateurs indÃ©pendants de chaque territoire. L’ambition de Powered by Solarock : fÃ©dÃ©rer ces champions locaux au sein d’une mÃªme alliance, leur donner les moyens d’accÃ©lÃ©rer et de s’adapter aux transformations en cours du marchÃ©, et bÃ¢tir ensemble le groupe photovoltaÃ¯que de rÃ©fÃ©rence en France. Â« Le profil de Moon Ã‰nergie est rare dans le paysage franÃ§ais. TrÃ¨s peu d’installateurs peuvent se prÃ©valoir de six annÃ©es d’expÃ©rience dans des environnements aussi exigeants que l’Afrique subsaharienne, oÃ¹ la fiabilitÃ© n’est pas une option mais une condition de survie de l’installation. Cette rigueur technique, on la retrouve aujourd’hui dans chaque projet que Moon mÃ¨ne en Nouvelle-Aquitaine. C’est exactement le type d’entreprise que nous voulons dans le rÃ©seau : des installateurs qui ont placÃ© la qualitÃ© d’exÃ©cution au cÅ“ur de leur ADN, bien avant qu’on leur en parle Â» souligne Gaultier Leplatre, Directeur de l’Expansion Solarock.

EncadrÃ©s

Ce qui change, ce qui ne change pas

Ce qui ne change pas. Les Ã©quipes de Moon Ã‰nergie restent en place, tout comme son implantation bordelaise au 87 quai des Queyries. Les clients continuent d’Ãªtre accompagnÃ©s par les mÃªmes Ã©quipes selon les mÃ©thodes dÃ©veloppÃ©es par Moon Ã‰nergie.

Ce qui change. Moon Ã‰nergie accÃ¨de dÃ©sormais Ã l’ensemble des ressources Solarock : Solarock Flow, l’ERP propriÃ©taire boostÃ© Ã l’IA qui centralise le pilotage commercial et technique ; les conditions d’achat nÃ©gociÃ©es Ã l’Ã©chelle d’un rÃ©seau de plus de 1 200 installations ; un flux de leads qualifiÃ©s ; un bureau d’Ã©tudes et un SAV mutualisÃ©s ; l’expertise d’un collectif national d’installateurs sÃ©lectionnÃ©s parmi les meilleurs. Â« L’accÃ¨s au meilleur matÃ©riel au meilleur prix grÃ¢ce Ã la centrale d’achat mutualisÃ©e de Solarock renforce directement notre positionnement premium. L’ERP Solarock Flow va quant Ã lui nous permettre d’optimiser nos opÃ©rations. ConcrÃ¨tement, de meilleures conditions, de meilleurs outils et plus de temps pour faire ce qu’on fait bien : le terrain et l’expertise Â» conclut Thomas Samuel.

Powered by SolarockÂ : une logique de maillage territorial

Avec l’arrivÃ©e de Moon Ã‰nergie, Powered by Solarock poursuit son dÃ©ploiement territorial en Nouvelle-Aquitaine, premiÃ¨re rÃ©gion photovoltaÃ¯que de France. Le rÃ©seau compte dÃ©sormais trois partenaires actifs : Avenir Solaire Concept, powered by Solarock dans l’arc alpin, M Solaire Ã‰nergie, powered by Solarock sur la CÃ´te d’Azur (officialisation juin 2026), et Moon Ã‰nergie en Gironde. Le dÃ©veloppement du rÃ©seau repose sur une logique de maillage territorial, en s’appuyant sur des installateurs dÃ©jÃ implantÃ©s localement et reconnus pour la qualitÃ© de leurs rÃ©alisations. Une approche qui vise Ã renforcer leur capacitÃ© de dÃ©veloppement sans remettre en question ce qui fait leur singularitÃ©.