Lâ€™autoconsommation solaire change dâ€™Ã©chelle : deux jours pour faire le point Ã  lâ€™UAPV

Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire, organise les 26 et 27 septembre la 7ème édition de l’Université de l’autoconsommation photovoltaïque, à Paris et en ligne. L’autoconsommation, le must du moment en matière de solaire !

Le contexte de cette septième édition est inédit : hier marginale, l’autoconsommation solaire est en plein essor. 2023 a été une année record, avec 1,1 GW installé au périmètre Enedis – un marché qui a plus que doublé par rapport à 2022. Et 2024 devrait encore battre le record de l’année précédente.

Résidentiel, tertiaire, industrie : tous les segments de l’autoconsommation solaire contribuent à la dynamique. Ce changement d’échelle pose évidemment des défis : quel cadre règlementaire, quelles évolutions possibles ? Comment lever les freins persistants ? Quels modèles économiques ? Comment coupler le développement de l’autoconsommation au déploiement de la mobilité électrique ou du stockage ? Et comment l’autoconsommation solaire peut-elle aider à bâtir, dans les territoires, une transition juste ?

Durant deux jours de tables rondes et d’ateliers, l’Université de l’Autoconsommation photovoltaïque (UAPV) abordera ces questions avec les meilleurs spécialistes : Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l’énergie ; Hervé Lextrait, d’Enedis ; Violaine Tarizzo, de la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) ou Claudine Bichet, adjointe au maire de Bordeaux et vice-présidente de Bordeaux Métropole…Christian de Perthuis, économiste du climat et professeur à l’Université Paris Dauphine, interviendra en keynote sur le thème « l’énergie photovoltaïque, l’énergie de flux qui change la donne ».

Pour Laetitia Brottier, vice-présidente d’Enerplan, « depuis la première édition de l’UAPV en 2017, l’autoconsommation solaire a fait un chemin considérable. Mais il reste beaucoup à accomplir. Si nous voulons réussir le changement d’échelle, permettre à davantage de ménages, d’entreprises et de collectivités de se lancer, il faut simplifier, clarifier et encourager. Le changement d’échelle de l’autoconsommation peut ouvrir des chantiers fantastiques pour l’emploi et le développement local et pour une transition plus juste ».

www.autoconsommation-pv.fr