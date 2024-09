Northvolt sous tension : les futures batteries europÃ©ennes seraient-elles dÃ©jÃ  Ã  plat ?

Rien ne va plus pour Northvolt. La giga usine de batteries suédoise s’était imposée comme le symbole de la reconquête de la souveraineté européenne en matière de batteries face à la suprématie chinoise. Aujourd’hui, Northvolt bat de l’aile. La firme fait face à de graves difficultés financières. Elle a annoncé ces derniers jours les premières mesures à prendre dans le cadre de son examen stratégique. Ces mesures reflètent un environnement macroéconomique difficile et une réévaluation ultérieure des priorités à court terme, conduisant à une redéfinition d’opérations et à un redimensionnement approprié de la main-d’œuvre. De quoi remettre en cause les autres projets européens de la transition énergétique ?

Alors que le marché européen des véhicules électriques s’est mis à dérailler, la filière industrielle européenne parallèle, en l’occurrence celle des batteries, peine à exister. Face à la terrible concurrence chinoise, Northvolt, grand espoir européen de la filière, affiche une situation financière plus que délicate. A ce jour, l’Europe ne pèse que 3% de la production mondiale de batterie et affiche le cap de 25% pour début 2030.

Les actionnaires s’interrogent

En matière de transition énergétique, on évoque souvent la volonté politique. Pourtant, pour l’heure, l’Etat suédois reste sur la réserve. “Il n’est pas prévu que l’État suédois devienne actionnaire de Northvolt ou quoi que ce soit de ce genre”, a déclaré Ulf Kristersson, premier ministre suédois, lors d’une conférence de presse. Ajoutant toutefois que le gouvernement s’engageait à faire de la Suède « un endroit propice (…) pour les nouvelles technologies nécessaires à la transition écologique” et “pour ce type d’industrie”. Il faut dire que depuis sa création en 2016, Northvolt a obtenu des financements pour 13,5 milliards d’euros sous forme de capitaux propres ou de prêts. “Pour l’instant, la balle est dans le camp des propriétaires de Northvolt”, a par ailleurs martelé le Premier ministre suédois. Les principaux actionnaires de Northvolt, Volkswagen (21 % des parts), Goldman Sachs (19 %) et Vargas Holding (7 %) seraient dans l’expectative. « On ne sait pas si les principaux actionnaires du fabricant de batteries, dont VW et Goldman Sachs, ont l’intention d’injecter de nouveaux capitaux dans l’entreprise en difficulté », affirme ainsi Bloomberg. Mais le groupe a accumulé les retards de production ces derniers mois. Il vient tout récemment d’annoncer la suspension de la production de cathodes, l’un des éléments de la batterie, sur le site de sa giga-factory de Skelleftea, dans le nord de la Suède. En juin dernier, BMW a annulé une commande de cellules de batteries d’une valeur de 2 milliards d’euros auprès de Northvolt. Argument invoqué selon les medias : des retards de livraisons mais également de qualité.

« Nous devons prendre des mesures difficiles »

Pour l’heure, la rationalisation des opérations est en cours. Northvolt se concentrera initialement sur la fabrication de cellules à grande échelle tout en réduisant les coûts et en explorant de futurs partenariats stratégiques afin de s’assurer sa position dans le paysage mondial des batteries. L’objectif principal de l’examen stratégique est de concentrer les ressources sur le rôle de leader dans la fabrication durable de cellules à grande échelle. Cet effort consiste à développer la première phase de la Gigafactory Northvolt Ett, en Suède, tout en continuant à tirer parti de la Northvolt Labs, dans l’installation de recherche et de développement de classe mondiale, à Vàsteros, en Suède. Il s’agit d’une exigence essentielle pour que Northvolt maintienne sa position de premier fabricant de cellules dans le monde occidental. Peter Carlsson, PDG et cofondateur de Northvolt, a commenté: «Avec la révision stratégique en cours, nous devons prendre des mesures difficiles pour sécuriser les fondements des opérations de Northvolt afin d’améliorer notre stabilité financière et de renforcer nos performances opérationnelles. Bien que les conditions actuelles soient difficiles, il ne fait aucun doute que la transition mondiale vers l’électrification – et les perspectives à long terme pour les fabricants de cellules, y compris Northvolt – sont fortes. » «Notre succès dépend en partie de la montée en puissance globale des véhicules électriques et du soutien des parties prenantes autour de nous. De même, nous devons nous appuyer sur les enseignements tirés de notre développement à ce jour.» ajoute Tom Johnstone, président par intérim du conseil d’administration de Northvolt.

Des mesures à prendre rapidement

Bien que les défis de Northvolt restent très pertinents à court terme, ils n’ont pas modifié les fondations à long terme soutenant la proposition de valeur clé de Northvolt. La compétitivité des marchés transatlantiques, la régionalisation des chaînes d’approvisionnement, ainsi que l’importance de l’industrie des batteries dans la lutte contre le changement climatique restent des questions essentielles pour lesquelles Northvolt peut jouer un rôle important. Dans le cadre de son examen stratégique, le Northvolt Board a accepté les mesures suivantes :

1. À Skellefte, en Suède, Northvolt a l’intention de placer les opérations de l’installation de production active de matériaux cathodiques de Northvolt Ett en amont 1 dans l’entretien et la maintenance jusqu’à nouvel ordre. Cela est motivé par la nécessité de rationaliser les coûts d’exploitation, ainsi que d’optimiser le séquençage de la montée en puissance de Northvolt Ett.

2. À Borling, en Suède, le programme Northvolt Fem sur le site de Kvarnsveden sera supprimé. Le site a été acquis par Northvolt en 2022 et a été conçu comme une nouvelle installation pour la production active de matières cathodiques. Northvolt a conclu un accord pour la vente du site.

3. À Gdansk, en Pologne, Northvolt vise à assurer l’avenir réussi de Northvolt Systems, y compris Northvolt Dwa, la plus grande installation de production de batteries de systèmes de batterie en Europe. Pour ce faire, Northvolt engagera des discussions avec les futurs partenaires et investisseurs potentiels susceptibles de capitaliser la production de systèmes et de packs de batteries.

4. En Californie, aux États-Unis, Northvolt a déjà fait part de son intention d’intégrer sa filiale Cuberg et la technologie du lithium métal dans Northvolt Labs, en Suède.

Incidences sur la main-d’œuvre de Northvolt

Les mécanismes d’économie nécessaires pour que Northvolt, 6500 salariés à ce jour, atteigne son objectif principal, qui est de se concentrer sur la fabrication de cellules à grande échelle, comprendront malheureusement des décisions difficiles sur la taille de sa main-d’œuvre pour répondre aux besoins d’une échelle d’opérations réduite. Aucune décision finale n’a été prise quant à la nature précise d’un redimensionnement. Northvolt reste dans des discussions constructives avec les syndicats et veillerons à ce que tout soit mis en œuvre pour réduire au minimum les besoins en licenciements. « Aussi difficile que cela puisse être, se concentrer sur ce qui est notre activité principale nous ouvre la voie à la construction d’une base solide à long terme pour la croissance qui contribue aux ambitions occidentales de mettre en place une industrie locale des batteries », a conclu Peter Carlsson.

Préparer l’avenir de Northvolt

Conformément à l’accent mis sur la fabrication de cellules à grande échelle, Northvolt reste engagé en NOVO (Suède), Northvolt Drei (Allemagne) et Northvolt Six (Canada), et est en dialogue étroit avec les principales parties prenantes concernées. Les révisions éventuelles des délais de mise en œuvre de ces projets seront confirmées au cours de l’automne, de même que toute nouvelle mesure d’économie nécessaire. Dans l’intervalle, les travaux se poursuivent sur tous les sites et Northvolt reste reconnaissant de l’appui apporté par les gouvernements et les partenaires municipaux dans les trois sites. A grands coups de subventions ! Northvolt partagera davantage d’informations au fur et à mesure qu’il fera progresser son processus d’examen stratégique dans les semaines et les mois à venir. Selon les médias suédois, le groupe essaie d’organiser une nouvelle émission d’actions pour un montant de 7,5 milliards de couronnes (660 millions d’euros) pour résoudre ses difficultés.

A voir les difficultés de Northvolt, on ne peut s’empêcher de penser aux giga factories photovoltaïques en projet en Europe. Comme un papier calque du projet Northvolt, qui reproduirait les mêmes complexités de développement et les mêmes impérities à déployer une filière pérenne, pilier de la transition énergétique…