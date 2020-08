JinkoSolar classÃ© fabricant de panneaux PV le plus Â«bancableÂ» au monde par Bloomberg New Energy Finance

Le titre est convoité. Il faut dire que le classement de Bloomberg New Energy Finance fait référence sur la planète entière. C’est non sans une petite once de fierté que JinkoSolar vient ainsi d’annoncer qu’elle a été classée parmi les premières marques solaires dans les projets financés par emprunt et qu’elle a également été nommée fabricant PV le plus «bancable» par Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Quarante-neuf fabricants mondiaux de modules solaires ont été classés sur la base de l’enquête mondiale de la BNEF auprès des principales parties prenantes du secteur photovoltaïque, évaluant les marques de modules utilisées dans les projets les plus susceptibles d’obtenir un financement par emprunt sans recours auprès des banques commerciales.

Les répondants à l’enquête comprenaient des banques, des fonds, des entreprises d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC), des producteurs d’électricité indépendants (IPP) et des conseillers techniques impliqués dans des projets solaires à travers le monde. L’enquête portait sur la qualité des produits, la fiabilité à long terme, les performances de déploiement sur le terrain et la solidité financière du fabricant. JinkoSolar était considéré comme hautement bancable par 100% des répondants au sondage. Confirmant davantage le score élevé de bancabilité de JinkoSolar, les données de BNEF montrent également que les projets utilisant des modules JinkoSolar ont obtenu plus de financement par prêt à terme que toute autre marque photovoltaïque chinoise.

«En tant que l’un des principaux fabricants de modules solaires, nous sommes fiers d’être à nouveau reconnus par BNEF comme la marque solaire la plus fiable par les clients, les investisseurs et les banques du monde entier. Ceci témoigne de la recherche exceptionnelle, des contrôles de qualité rigoureux et des records mondiaux que nous avons établis pour révolutionner l’industrie solaire avec notre technologie avancée, notre fiabilité et nos produits de haute qualité », a déclaré M. Kangping Chen, PDG de JinkoSolar. «Nous avons beaucoup investi dans la R&D au fil des ans et continuerons d’investir dans la qualité, la fiabilité éprouvée et les performances à long terme de nos modules photovoltaïques, car nous pensons que cela générera de la valeur et de meilleurs rendements pour les investisseurs.»