Lâ€™association France AgrivoltaÃ¯ques organise les 1Ã¨res Â« Rencontres de lâ€™agrivoltaÃ¯sme Â» le 29 octobre 2024 Ã  Paris

Les 1ères « Rencontres de l’agrivoltaïsme » se dérouleront à Paris, avenue Georges V au siège de l’Assemblée Permanente des chambres d’agriculture le 29 octobre 2024. L’inscription est réservée aux membres de l’association et à leurs invités. Tout au long de la toute la journée, ces rencontres réuniront les membres de l’association, ainsi que ses invités : experts, élus, et acteurs importants de la filière pour échanger sur les perspectives réglementaires et les meilleures pratiques agrivoltaïques.

Au programme : présentation de la réglementation (perspectives, zones d’ombres…), perspectives législatives et réglementaires pour la filière, présentations de 2 ou 3 « cas d’usages » sous forme, pour chacun, d’une discussion ouverte entre acteurs (chambre, agriculteur, développeur…) dans le but d’approfondir les apports pertinents pour la réussite de la filière, notamment autour des enjeux agricoles, identification des enjeux de mise en œuvre pour les agriculteurs comme pour les développeurs, valorisation du travail de l’association en nourrissant le débat avec les travaux conduits sur ce sujet, au niveau national / régional et enfin discussion autour des enjeux de partage de la valeur : enjeux pour le monde agricole et les développeurs.