VidÃ©o : AgnÃ¨s Pannier-Runacher alerte sur le “risque” d’aller trop loin dans l’augmentation d’une taxe sur l’Ã©lectricitÃ©

La ministre de la Transition écologique et de l’Énergie, Agnès Pannier-Runacher, était dimanche 6 octobre l’invité de l’émission Dimanche Politique sur France 3. Lors de cette émission, elle a notamment mis en garde contre “le risque” d’aller trop loin dans l’augmentation d’une taxe sur l’électricité, alors que le gouvernement envisage de remonter cette taxe “au-delà” de 32 euros par mégawattheure.

La baisse des prix sur le marché international “permet de remettre la taxe que payaient les Français avant la crise de l’énergie au niveau d’avant-crise”, soit à 32 euros MWh contre 22 actuellement, a déclaré la ministre. “Simplement, il ne faut pas aller au-delà”, a-t-elle lancé. Sous peine notamment de lester la facture de certains Français modestes non soumis au tarif réglementé de l’électricité.

Or le ministère du Budget et des Comptes publics a confirmé dimanche des informations du journal Le Parisien selon lesquelles Bercy envisagerait d’aller plus loin. Selon Le Parisien, “Bercy travaille à une augmentation de la Taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité (TICFE) au-delà des 32,44 euros par mégawattheure, qui était le niveau de taxation d’avant la crise inflationniste”.

Agnès Pannier-Runacher a appelé à être “très vigilant”. “Si on va au-delà (des 32 MWh), le risque, c’est qu’effectivement il y ait une augmentation de prix de l’électricité. En Français dans le texte ce serait de l’impôt supplémentaire”.

Agnès Pannier-Runacher a également souligné l’effet sur les entreprises d’une hausse de cette taxe: “C’est aussi un élément important pour les industriels, pour les boulangers, parce que quand il y a taxation, cela se voit sur leurs charges. Et donc là aussi, il faudra être vigilant”, a-t-elle précisé. “Les arbitrages sont en cours et c’est le Parlement qui va trancher” lors de l’examen du budget la semaine prochaine, a-t-elle conclu.

youtu.be/zTowV XWLDU