LA BRED Banque Populaire fait un don de 20 000 euros Ã  Sol Solidaire

Pour la troisième année consécutive, la BRED Banque Populaire réaffirme son engagement en faveur de la transition écologique en soutenant l’Association Sol Solidaire avec un don de 20 000 euros. Cette contribution permettra d’équiper près de 50 logements sociaux en panneaux solaires, réduisant ainsi la facture d’électricité des locataires de 20 % tout en favorisant la transition énergétique.

La BRED Banque Populaire, banque coopérative membre du groupe BPCE, est engagée depuis de nombreuses années en faveur de l’égalité des chances et de l’insertion sociale. Ses engagements ont été réaffirmés dans le cadre de son plan stratégique « Aligner les énergies – Ambitions BRED 2027 » qui vise aussi à répondre aux enjeux environnementaux de ses clients et sociétaires.

Ce don à Sol Solidaire est un exemple concret de son engagement dans la lutte contre la précarité énergétique en France. « Nous remercions chaleureusement la BRED Banque Populaire pour cette donation qui permettra le déploiement de nos panneaux solaires dans de nouveaux logements », déclarent les cofondateurs de l’Association Sol Solidaire, Boris Ravignon, président de l’ADEME, Sylvie Perrin, associée chez De Gaulle Fleurance, Laetitia Brottier, vice-présidente d’Enerplan, Jean-Sylvain Ruggiu, directeur RSE du Groupe BPCE, André Joffre, président de Tecsol, et Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union Sociale pour l’Habitat.

Encadré

Quid de Sol Solidaire ?

L’association Sol Solidaire a pour membres fondateurs l’ADEME, la société d’avocats et notaires De Gaulle Fleurance, le syndicat professionnel Enerplan, le Groupe BPCE, le bureau d’études Tecsol et l’Union Sociale pour l’Habitat.

Son objectif : conjuguer progrès social et environnemental. Son projet : permettre aux bénéficiaires de logements sociaux de réduire leur facture énergétique, en contribuant à financer l’installation de panneaux solaires sur le toit des HLM.

www.solsolidaire.fr/