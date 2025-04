Lâ€™Asder s’associe Ã  SÃ©nova pour l’ouverture de deux nouveaux campus pour former les professionnels de la rÃ©novation Ã©nergÃ©tique

Avec 250 000 postes à pourvoir d’ici 2030, le secteur de la rénovation énergétique fait face à un besoin urgent de main d’oeuvre dans tous ses métiers. C’est dans ce contexte que l’Asder, organisme de formation reconnu nationalement dans le domaine de l’énergie et du bâtiment durable, s’associe à Sénova (AMO, maître d’oeuvre et bureau d’études engagé pour la transition écologique) pour ouvrir deux nouveaux campus à Paris et à Lyon.

En unissant leurs forces, l’Asder et Sénova souhaitent former davantage de professionnels aux métiers de l’ingénierie et de l’accompagnement de la rénovation énergétique.

Un partenariat au service de la transition énergétique

Depuis plus de 40 ans, l’Asder forme à Chambéry des milliers de personnes aux métiers de la transition énergétique. Aujourd’hui, elle souhaite étendre son rayonnement et propose ses formations dans deux nouvelles villes. Sénova, acteur engagé et implanté sur ces secteurs, permettra de dupliquer la qualité pédagogique et l’expertise de l’Asder dans ces formations aux métiers d’avenir. « Nous nous sommes fixés un objectif ambitieux : former 150 000 professionnels de la rénovation énergétique. Pour y parvenir, nous souhaitons essaimer nos formations en nous appuyant sur des partenaires à travers tout le territoire. Notre rencontre avec Sénova a été décisive : partageant les mêmes valeurs et engagements, nous avons concrétisé un partenariat inédit avec l’ouverture de campus Asder au sein de leurs locaux », explique Laure Voron, codirectrice de l’Asder.

Des formations en phase avec les réalités du terrain

Dès l’automne 2025, les futurs professionnels pourront accéder à deux cursus clés :

• Chargé de projet énergie et bâtiments durables

• Expert de la transition énergétique

Ces formations, visent à répondre efficacement aux exigences d’un marché en pleine mutation. Le campus de Paris ouvrira sa première formation en octobre 2025, suivi du campus de Lyon en février 2026. Dimitri Molle, Président de Sénova ajoute : « Conçues pour les professionnels en reconversion, ces formations apportent des compétences solides pour concevoir, piloter et accompagner des projets de rénovation énergétique. Sénova, en tant qu’expert reconnu du secteur, met à disposition son savoir-faire et son expérience pour enrichir ces cursus et garantir une formation en phase avec les réalités du terrain ». Ce partenariat s’inscrit dans le Projet FARE « Former les acteurs de la rénovation énergétique », lauréat du programme Compétences et métiers d’avenir de France 2030.