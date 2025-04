RENOLIT ONDEX Solar, une solution innovante pour lâ€™intÃ©gration PV sur les bÃ¢timents agricoles et industriels

Et si le principal frein au développement du solaire n’était pas la technologie des panneaux, mais la manière dont ils sont installés ? Récit d’une ode à la légèreté…

Dans les exploitations agricoles et industrielles, où chaque mètre carré de toiture pourrait devenir une source d’énergie, l’intégration des panneaux photovoltaïques se heurte pourtant à une réalité implacable : des structures trop anciennes, des charpentes sous-dimensionnées et des coûts de renforcement souvent dissuasifs. Résultat ? Des opportunités énergétiques inexploitées et des solutions conventionnelles inadaptées. C’est ici qu’intervient RENOLIT ONDEX Solar, une approche totalement repensée de l’installation photovoltaïque. Grâce à des plaques en PVC bi-orienté, matériau éprouvé pour sa légèreté et sa résistance, ce système permet une pose en surimposition, sans alourdir la charpente et en améliorant le rendement des panneaux solaires. Une alternative qui redonne à chaque toiture son potentiel énergétique, tout en s’inscrivant dans une démarche durable et performante.

Un besoin urgent : adapter les infrastructures au photovoltaïque sans contraintes excessives

Avec la montée en puissance des énergies renouvelables et la nécessité de réduire l’empreinte carbone des exploitations agricoles et industrielles, le marché du photovoltaïque est en pleine expansion. Cependant, de nombreux bâtiments n’ont pas été conçus pour supporter le poids des panneaux solaires traditionnels, nécessitant ainsi des investissements coûteux en renforcement structurel. Par ailleurs, les matériaux conventionnels utilisés pour la pose des panneaux (comme l’acier ou le fibro-ciment) présentent des inconvénients : ils sont lourds, peu adaptés aux contraintes thermiques des installations solaires et vulnérables à la corrosion. Forte de son expertise dans les matériaux plastiques haute performance, RENOLIT ONDEX a développé une alternative optimisée qui supprime ces contraintes et facilite l’intégration du photovoltaïque sur les bâtiments existants.

Le PVC bi-orienté : une technologie éprouvée pour des performances supérieures

Au cœur du système RENOLIT ONDEX Solar, on retrouve un matériau qui fait la renommée de l’entreprise : le PVC bi-orienté. Inventé et breveté en 1964, ce procédé de fabrication unique permet d’étirer la matière dans deux directions simultanées, lui conférant une résistance mécanique exceptionnelle tout en réduisant son poids. Contrairement aux supports traditionnels en métal ou en fibro-ciment, les plaques RENOLIT ONDEX Solar se distinguent par plusieurs avantages clés :

Légèreté optimale : Avec un poids d’environ 2,4 kg/m² (contre 7 kg/m² pour l’acier et jusqu’à 17 kg/m² pour le fibro-ciment), elles permettent de minimiser, voire d’éviter tout renforcement structurel des charpentes ;

Résistance mécanique inégalée : Grâce à la bi-orientation, elles affichent une résistance aux chocs quatre fois supérieure à celle des plaques en PVC classiques ;

Inertie thermique bénéfique : Contrairement aux supports métalliques, le PVC réduit la montée en température sous les panneaux solaires, améliorant ainsi leur rendement global ;

Durabilité et résistance aux environnements extrêmes : Insensibles à la corrosion et aux agents chimiques, ces plaques sont particulièrement adaptées aux exploitations agricoles et aux bâtiments industriels exposés à des conditions difficiles.

FIX O Bat et FIX O Ser : des systèmes de fixation conçus pour toutes les configurations

Le système FIX O Bat, conçu pour les toitures industrielles et agricoles, et le système FIX O Ser, destiné aux serres et structures légères, permettent une mise en œuvre rapide et sécurisée des panneaux photovoltaïques en surimposition.

L’objectif de ces solutions est double :

Simplifier l’installation : Grâce à un système de fixation réglable, les panneaux photovoltaïques peuvent être posés sans nécessiter de modification lourde de la toiture existante ;

Optimiser la ventilation et le rendement énergétique : La fixation réglable permet d’augmenter la circulation d’air sous les panneaux, limitant leur échauffement et garantissant une production d’énergie plus stable et efficace.

Une réponse concrète aux enjeux de transition énergétique et de durabilité

Un levier économique et écologique pour les exploitants agricoles et industriels

En facilitant la pose des panneaux solaires, RENOLIT ONDEX Solar réduit considérablement les coûts d’installation. L’absence de nécessité de renforts structurels permet aux exploitants de réaliser des économies substantielles tout en accélérant leur transition énergétique. Par ailleurs, les plaques en PVC bi-orienté utilisées dans ce système présentent un bilan environnemental optimisé :

Un matériau recyclable à 100 %, composé à 57 % de sel, une ressource abondante et naturelle ;

Une fabrication française, limitant l’empreinte carbone liée au transport et garantissant un haut niveau de qualité ;

Une certification ETN, attestant de la conformité du système aux exigences techniques et réglementaires.

Une ambition affirmée : faire de RENOLIT ONDEX Solar la nouvelle norme du photovoltaïque en surimposition

Avec ce lancement, RENOLIT ONDEX affiche clairement son ambition : imposer RENOLIT ONDEX Solar comme la solution de référence pour l’intégration du photovoltaïque en surimposition. Pour y parvenir, l’entreprise mise sur plusieurs axes stratégiques :

Le développement d’une gamme élargie pour s’adapter aux spécificités de différents bâtiments et usages ;

La mise en place de partenariats avec les installateurs spécialisés, afin d’assurer une adoption rapide et efficace sur le marché ;

Un engagement constant en recherche et développement, pour améliorer encore davantage la performance et la durabilité des solutions proposées.

A l’heure où l’accès à une énergie propre et abordable est un enjeu crucial, RENOLIT ONDEX Solar se positionne comme une réponse concrète et performante, conciliant performance énergétique, facilité d’installation et préservation du bâti existant.