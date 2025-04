Avec SEKISUI CHEMICAL, le Japon relance son industrie photovoltaÃ¯que en pariant sur les pÃ©rovskites

Le groupe SEKISUI CHEMICAL travaille à la création d’une entreprise de production et de vente de cellules solaires à pérovskite et à la mise en place d’une ligne de production de 100 MW sur le site de l’usine Sakai de Sharp Corporation, pour un investissement total de 90 milliards de yens. Cette opération est soutenue par le ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie. Un investissement progressif de fonds supplémentaires sera effectif jusqu’en 2030 afin d’augmenter la capacité de production à 1 GW.

Le groupe SEKISUI CHEMICAL travaille au développement et à la mise en place d’une technologie de production de masse pour des cellules solaires pérovskites légères et flexibles, grâce au Fonds d’innovation verte, avec pour objectif une commercialisation en 2025.

Un GW attendu en 2030

Bien que l’entreprise ait atteint un certain niveau technologique et prévoie de commercialiser le produit en 2025 en le fabriquant dans ses installations existantes, l’augmentation de la capacité de production et la réduction des coûts de fabrication ont constitué un enjeu majeur. SEKISUI CHEMICAL a été sélectionné pour le projet de soutien à la construction de la chaîne d’approvisionnement GX par le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie. L’entreprise souhaite jouer un rôle central dans la réalisation de l’objectif gouvernemental de mettre en place un système d’approvisionnement de l’ordre du gigawatt (GW) d’ici 2030. C’est pourquoi elle a décidé de réaliser un investissement en capital afin de mettre en service une ligne de production de 100 MW en 2027. SEKISUI CHEMICAL continuera d’investir dans la construction d’une ligne de production de l’ordre du GW d’ici 2030, en vue d’une expansion à l’étranger, tout en continuant à capter la demande et en augmentant progressivement ses investissements.

La technologie pérovskite

SEKISUI CHEMICAL reprendra les bâtiments, ainsi que les installations d’alimentation électrique, de refroidissement et autres de l’usine principale de SHARP CORPORATION à Sakai, dans la préfecture d’Osaka, et installera des installations de fabrication et de commercialisation de cellules solaires à pérovskite. Pour lancer la production de masse, une nouvelle société (SEKISUI SOLAR FILM CO., LTD.) sera créée et exploitera ses activités pour la conception, la fabrication et la commercialisation de cellules solaires à pérovskite. SEKISUI SOLAR FILM se concentrera dans un premier temps sur l’introduction du produit sur les toitures à faible portance et dans le secteur public (comme les gymnases servant de centres d’évacuation en cas de catastrophe) en tirant parti de sa légèreté et de sa flexibilité. L’entreprise cherchera ensuite à développer son activité en réduisant les coûts grâce à la production de masse et en créant une demande en ciblant les toitures et les murs extérieurs des bâtiments du secteur privé tels que les usines et les entrepôts. Aujourd’hui, SEKISUI CHEMICAL et SHARP CORPORATION ont conclu un accord de base relatif à l’acquisition du bâtiment. SEKISUI CHEMICAL et la Banque de Développement du Japon Inc. ont également conclu un pacte d’actionnaires concernant l’exploitation conjointe de la société à créer.