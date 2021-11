Lâ€™ascension solaire Futurasun Ã  Cuneo

L’ascenseur panoramique de Cuneo, situé en région piémontaise en Italie, objet d’un projet pilote européen d’efficacité énergétique et de durabilité, est désormais alimenté par l’énergie solaire. Pour une mobilité verticale respectueuse de l’environnement !

L’ascenseur panoramique de Cuneo, un système incliné surmontant un dénivelé de 28 mètres, reliant le parking au centre-ville, a fait l’objet d’un projet d’efficacité énergétique dans le cadre d’un projet européen.

PV + stockage

Il s’agit du projet Store4HUC, financé par le Fonds européen de développement régional dans le cadre du programme Interreg Central Europe. L’objectif principal est le développement de systèmes de production d’énergie renouvelable liés à des systèmes de stockage d’énergie durable dans les centres-villes historiques, dans quatre contextes pilotes en Autriche, Croatie, Slovénie et Italie. L’intervention sur l’efficacité énergétique de l’ascenseur urbain comprenait la réalisation d’un système de stockage combiné de l’énergie électrique produite à la fois par le système photovoltaïque et par l’énergie récupérée par l’ascenseur lui-même pendant son déplacement. Le système de stockage a été conçu pour assurer une indépendance maximale de l’ascenseur par rapport au réseau national, contribuant ainsi à la fois à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie provenant de sources traditionnelles.

8,84 kWc de puissance

Pour l’installation photovoltaïque mise en place le long de la voie de circulation de l’ascenseur, ont été choisis les panneaux photovoltaïques monocristallins à haut rendement FuturaSun NEXT PRO 340 comprenant 120 cellules PERC multi-busbar half-cut. Au total, 26 panneaux de 1 684 ×1 002 mm ont été installés, couvrant une surface totale de 45 mètres carrés, pour une puissance totale de 8,84 kWc. L’installation photovoltaïque de l’ascenseur a été raccordée au réseau le 21 octobre 2021 et le potentiel du projet a déjà été apprécié au cours des premières semaines de fonctionnement. Ce système prévoit également une compensation par le Gestionnaire des services énergétiques, le Gestore dei Servizi Energetici. Il s’agit de l’une des premières interventions menées au niveau national et européen pour optimiser l’utilisation des ressources énergétiques dans un système de transport à localisation fixe. Le nouveau système, une expérience de mobilité publique durable, permet de réduire la consommation d’énergie de l’ascenseur, garantissant à la fois une réduction des dépenses publiques et une diminution des émissions de dioxyde de carbone.