De nouvelles donnÃ©es dâ€™irradiation solaire pour les centrales photovoltaÃ¯ques et lâ€™agriculture

Transvalor, fournisseur reconnu de données d’irradiation et météorologiques, présente à l’occasion du salon Energaïa 2021 les nouveautés de sa plateforme SoDa. Calculée à partir d’imagerie satellitaire, SoDa héberge la base de données de rayonnement solaire HelioClim développée avec le centre O.I.E. de MINES ParisTech. Pour une estimation optimisée des productibles !

Les données collectées par Transvalor sont utilisées pour la prospection, le monitoring de centrales photovoltaïques et l’estimation de productible. Des données d’irradiation et de météo se déploient selon 3 axes majeurs : Archives – Temps Réel – Prévisions.

Les données Soda sont accessibles en ligne par web services ou via des requêtes automatisées :

• Les cartes moyennes de rayonnement solaire (global, direct, diffus) sur panneaux horizontaux ou inclinés pour l’identification d’un site propice à l’installation de centrales solaires

• Les données historiques (depuis 2004) pour mesurer le potentiel de production des projets de centrales photovoltaïques

• La Typical Meteorological Year, représentant le scénario solaire et météorologique médian d’un site, pour la production un rapport de faisabilité du projet et prouver sa rentabilité aux investisseurs

• Les données de rayonnement en temps réel et de prévision immédiate pour la surveillance des centrales PV et faciliter l’identification des opérations de maintenance

L’Intelligence Artificielle au service de la prévision jusqu’à J+1

La plateforme SoDa propose le service de prévision nommé AI Forecast. Tout à fait innovant, ce web service est développé à partir d’une méthode d’intelligence artificielle appelée ‘Gradient Boosting’. A partir d’un premier ‘apprentissage’ calculé sur le site d’implantation choisi, le web service fournit à l’utilisateur l’ensemble des composants du rayonnement solaire et les données météorologiques (température, pression, vent, pluie, etc.) pour le jour courant (J) et le lendemain (J+1). Ainsi, les clients peuvent piloter la production des centrales photovoltaïques et optimiser la revente d’électricité en transmettant aux agrégateurs les informations nécessaires à l’équilibrage de tension du réseau électrique. Dans un contexte d’autoconsommation, la prévision de la production est également primordiale pour anticiper le stockage local de l’électricité dans des batteries ou pour une redistribution dans le réseau de transport.

L’agrivoltaïsme : le nouveau défi !

Les cultures agricoles réagissent au rayonnement spectral du soleil entre 400 et 700 nanomètres. La société Transvalor a récemment développé un service fournissant des séries temporelles de Rayonnement Actif pour la Photosynthèse (PAR) sur un site donné (latitude, longitude). Destiné au monde agricole, horticole et viticole, ce service aide à optimiser la gestion des cultures. Couplé aux données météorologiques historiques (service MERRA-2 et GFS), il devient un vrai outil d’aide à la décision :

• Etude de la période optimale pour l’ensemencement des cultures (données météorologiques historiques depuis 1980 et de rayonnement solaire depuis février 2004)

• Anticipation des besoins d’irrigation des cultures

• Calcul de la période propice à la récolte en fonction de l’énergie cumulée absorbée par la plante Ces données sont facilement intégrables en temps réel dans le logiciel de surveillance des récoltes.

Encadré

Organisation de la 10ème édition de la formation solaire !

Transvalor coorganise avec le centre de recherche Observation, Impacts, Energie de MINES ParisTech une formation à Sophia Antipolis du 24 au 28 janvier 2022. Cette formation permet de comprendre les enjeux liés à la ressource solaire à chaque étape d’un projet de centrale photovoltaïque et de rencontrer des experts de l’énergie.

Transvalor sera présente à Energaïa au hall B1, stand C01 !