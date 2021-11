Elioâ€™S : de lâ€™incubateur Ã  la pÃ©piniÃ¨re pour dÃ©velopper des solutions innovantes !

Après deux ans d’incubation, la start-up Elio’s, spécialisée en solutions et innovations solaires, vient de quitter les locaux de l’incubateur de la fac de Perpignan UPVD IN CUBE pour rejoindre ceux de la pépinière IMPULSION ENTREPRISES de Perpignan Méditerranée Métropole, basée sur la zone d’activités de Tecnosud 1. Une nouvelle implantation, comme un nouveau tremplin !

L’entreprise Elio’s se positionne comme un bureau d’études proposant des aménagements urbains innovants, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, toute étude financière ou d’ingénierie pour des travaux liés à l’énergie solaire ou encore des ateliers didactiques de découverte des énergies renouvelables.

L’amitié, véritable socle de l’entreprise

Elio’s, c’est d’abord une aventure entrepreneuriale regroupant quatre amis d’école autour d’un premier projet, celui de l’arbre solaire – une structure moderne de mobilier urbain offrant un accès gratuit à l’électricité renouvelable en extérieur. Ce projet développé au sein de l’incubateur UPVD IN CUBE s’inscrit dans une offre globale de produits et services dans le domaine du solaire à destination des particuliers, des professionnels et des collectivités. L’équipe Elio’s poursuit ainsi cette diversification de son offre accompagnée d’un nouveau membre recruté en alternance.

Des actions de co-accompagnement des porteurs de projets

La start-up est désormais installée à la pépinière de la métropole Perpignan Méditerranée, qui accueille et accompagne des jeunes entreprises. Ce passage naturel de l’hôtel d’incubation à la pépinière Impulsion Entreprises s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’Université et la métropole Perpignan Méditerranée. L’incubateur promeut la création d’entreprises innovantes en proposant un accompagnement dès le stade de l’idée. Perpignan Méditerranée Métropole s’engage notamment dans ce programme d’incubation par des actions de co-accompagnement des porteurs de projets. A la sortie de la période d’incubation, la logique est de favoriser l’accès en pépinière des porteurs de projets incubés et co-accompagnés par Perpignan Méditerranée Métropole.