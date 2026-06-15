Ã€ CÃ¨re, TotalEnergies inaugure sa plus grande centrale solaire de Nouvelle-Aquitaine

En prÃ©sence des Ã©lus, des reprÃ©sentants de lâ€™Ã‰tat et des acteurs locaux, les Ã©quipes de TotalEnergies ont inaugurÃ© en cette mi-juin la centrale solaire de CÃ¨re, la plus importante installation solaire de la Compagnie en Nouvelle-Aquitaine. Cette journÃ©e marque lâ€™aboutissement dâ€™un projet engagÃ© Ã la suite de la tempÃªte Klaus de 2009 sur des parcelles forestiÃ¨res communales fortement impactÃ©es par ces intempÃ©ries.

Fruit de plusieurs annÃ©es de concertation et de dÃ©veloppement, la centrale de CÃ¨re, dâ€™une puissance de 45 MWc, produira chaque annÃ©e 56,7 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© dâ€™origine renouvelable, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle de 35 000 habitants (hors chauffage). Sa production permettra dâ€™Ã©viter lâ€™Ã©mission de prÃ¨s de 1 850 tonnes de COâ‚‚ par an.

PrÃ©servation de la biodiversitÃ© et partage de la valeur : un projet de territoire qui va au-delÃ de lâ€™Ã©nergie

Dans le respect de la sÃ©quence Â« Ã‰viter, RÃ©duire, Compenser Â», le projet de centrale solaire de CÃ¨re s’est accompagnÃ© de mesures concrÃ¨tes en faveur de la prÃ©servation de la biodiversitÃ© locale, avec notamment la replantation de 165 hectares de terrains sylvicoles. Il a intÃ©grÃ© Ã©galement la mise en place dâ€™une Obligation RÃ©elle Environnementale (ORE) qui se traduit trÃ¨s concrÃ¨tement par la protection de 21 hectares de milieux naturels autour du site, assortie de mesures de gestion pour prÃ©server des habitats favorables Ã la faune et Ã la flore locales. Â« Lorsque la tempÃªte Klaus a frappÃ© notre forÃªt en 2009, il Ã©tait difficile dâ€™imaginer ce que deviendraient ces terrains. Nous avons alors fait le choix de leur donner une nouvelle vocation. Dix-sept ans plus tard, lâ€™inauguration de cette centrale solaire marque lâ€™aboutissement dâ€™un long travail collectif et dâ€™un projet qui crÃ©e de la valeur pour notre commune, accompagne la transition Ã©nergÃ©tique et sâ€™inscrit durablement dans notre territoire Â» souligne Michel Bareyt, Maire de CÃ¨re. Le chantier a Ã©galement permis dâ€™associer Ã©troitement les acteurs du territoire, en particulier les Ã©lÃ¨ves du lycÃ©e professionnel agricole et forestier de Sabres, qui ont rÃ©alisÃ© des travaux dâ€™Ã©lagage et de dÃ©broussaillage dans le cadre de la prÃ©vention incendie, mettant en pratique leurs compÃ©tences tout en contribuant Ã la sÃ©curitÃ© du site. La centrale a par ailleurs fait lâ€™objet dâ€™un financement participatif ayant permis de collecter 500 000 â‚¬ auprÃ¨s de 19 investisseurs locaux, dont le fonds rÃ©gional Terra Ã‰nergies, afin dâ€™associer durablement les acteurs du territoire au dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables. Enfin, la centrale gÃ©nÃ©rera chaque annÃ©e prÃ¨s de 200 000 â‚¬ de retombÃ©es fiscales, contribuant directement au financement de projets dâ€™amÃ©nagement pour la commune, lâ€™intercommunalitÃ© et le dÃ©partement.

Une inauguration sous le signe de la pÃ©dagogie

A lâ€™occasion de cette journÃ©e inaugurale, une quarantaine dâ€™Ã©lÃ¨ves des Ã©coles des communes voisines ainsi que des riverains ont Ã©tÃ© accueillis sur la centrale afin de dÃ©couvrir le fonctionnement de lâ€™installation photovoltaÃ¯que et dâ€™Ã©changer avec les Ã©quipes de TotalEnergies sur les enjeux de la transition Ã©nergÃ©tique. Â« La centrale solaire de CÃ¨re illustre notre philosophie qui consiste Ã concilier sens, implication et performance. Ici, nous avons associÃ© production dâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e, partage de la valeur, prÃ©servation de lâ€™environnement et retombÃ©es concrÃ¨tes pour les acteurs locaux. Câ€™est sur cette base que nous construisons dÃ©jÃ la prochaine Ã©tape du dÃ©veloppement du site avec le projet CÃ¨re 2. Â», confie Delphine Merle, Directrice GÃ©nÃ©rale, TotalEnergies Renouvelables France. Â«Â Cette centrale de CÃ¨re, la plus importante de TotalEnergies en Nouvelle-Aquitaine, concrÃ©tise notre ambition de dÃ©veloppement dans lâ€™Ã©lectricitÃ© bas carbone, un des piliers de la stratÃ©gie mise en Å“uvre par la Compagnie. La rÃ©gion est Ã lâ€™avant-garde de cette dynamique, avec un Ã©cosystÃ¨me complet allant de la production renouvelable, au stockage dâ€™Ã©nergie et Ã la recharge pour vÃ©hicule Ã©lectrique. Produire ici une Ã©lectricitÃ© locale contribue Ã la fois Ã la transition Ã©nergÃ©tique et Ã la souverainetÃ© du territoire. Ce projet est avant tout une rÃ©ussite collective, rendue possible grÃ¢ce Ã lâ€™engagement des acteurs publics, des partenaires et des habitants du territoire Â», indique Jean-Paul Riquet, Directeur RÃ©gional Nouvelle-Aquitaine, TotalEnergies Direction France.