Le Mans et EDF ENR inaugurent la mise en service des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques du stade Marie Marvingt

La ville du Mans et EDF ENR, spécialiste du photovoltaïque sur bâtiments et ombrières de parking, inaugurent ce jour la mise en service de l’installation photovoltaïque du stade Marie Marvingt. Un projet qui répond à l’ambition de la ville de produire une énergie renouvelable et décarbonée tout en agissant de façon toujours plus innovante, responsable et performante.

D’une puissance totale de 3 500 kWc, cette installation située sur le parking du stade Marie Maryingt est composée de 16 800m² d’ombrières photovoltaïques. Elle favorisera la production annuelle d’environ 3 900 MWh, soit l’équivalent de 40% de l’éclairage public de la métropole ou de la consommation électrique de 1 040 foyers, en réalisant une économie de 233 tonnes de CO2 par an.

Atteindre la neutralité carbone en 2050

L’équipement permettra également de protéger les usagers du parking, ainsi que les véhicules, du soleil et des intempéries. Pour Stéphane Le Foll, Président de Le Mans Métropole (depuis juin 2018) et Maire du Mans « cette installation photovoltaïque s’inscrit dans la volonté de la ville du Mans et de Le Mans Métropole de développer massivement les énergies renouvelables sur le territoire et d’atteindre ainsi la neutralité carbone en 2050. Pour exemple, le schéma directeur de l’énergie adopté en septembre 2023 fixe l’objectif de produire 113 GWh supplémentaire de solaire photovoltaïque en ombrières sur parkings d’ici 2030 sur le territoire, soit l’équivalent de 63 000 places de parkings. Dès 2025, la production de solaire photovoltaïque dépassera 60 GWh/an. »

Une initiative menée en étroite collaboration avec EDF ENR

« Avec cette installation photovoltaïque, nous sommes particulièrement fiers de pouvoir accompagner la Ville du Mans dans sa transition énergétique et son plan solaire. Nous la remercions pour sa confiance » précise Benjamin Declas, Président-directeur général d’EDF ENR. L’installation de panneaux photovoltaïques est aujourd’hui une solution éprouvée pour produire une électricité respectueuse de l’environnement. Son déploiement rapide permet de répondre aux enjeux de maîtrise des coûts et de neutralité carbone de très nombreuses collectivités et entreprises.

Chiffres clés