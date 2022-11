VALOREM lance un financement participatif pour le dÃ©monstrateur agrivoltaÃ¯que DEM&TER dans les Landes (40)

D’un montant initial fixé à 70 000 euros, le financement participatif lancé par VALOREM accompagne le développement d’un démonstrateur agrivoltaïque dans les Landes. Objectif : tester plusieurs cultures sous panneaux solaires (kiwi, framboise, asperge, luzerne) afin de déterminer celles qui présentent les meilleures performances agronomiques. Investir dans une expérience agrivoltaïque grandeur nature sur son territoire, c’est possible !

Situé sur la commune de Losse, le projet DEM&TER s’étend sur une surface de 2 hectares, dont 0,6 hectare d’agrivoltaïsme et 0,6 hectare de zones témoins. Ces dernières permettront de mesurer concrètement les bénéfices d’un modèle agrivoltaïque vis-à-vis d’un modèle plein champ classique. La centrale comportera environ 450 panneaux solaires bifaciaux, une technologie innovante permettant de maximiser l’énergie solaire captée. La production de ce parc photovoltaïque de 248 kWc est estimée à 310 MWh par an. Cela correspond aux besoins électriques annuels de 70 foyers. Les rejets atmosphériques évités peuvent être estimés à 120 tonnes de CO 2 par an.

La levée de fonds menée par VALOREM pour ce démonstrateur est ouverte aux habitants du département des Landes, avec des conditions préférentielles pour ceux de la Communauté de communes des Landes d’Armagnac. Si l’objectif n’était pas encore atteint au 6 décembre, la collecte se poursuivrait et serait réservée aux habitants de la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac. A l’approche de la construction du démonstrateur, une seconde collecte sera lancée courant de l’été 2023. Pour participer, les éco-épargnants doivent au préalable s’inscrire sur le portail en ligne de VALOREM, hébergé sur la plateforme de Lendosphere : monparcvalorem.com

Pour Thomas Di Franco, chef de projet VALOREM : « Avec l’agrivoltaïsme, l’énergie solaire et l’agriculture prennent un nouveau virage commun pour apporter une réponse à deux enjeux majeurs de notre temps : produire assez d’énergie propre et de denrées alimentaires pour l’humanité. Dans une démarche cohérente de développement, il est absolument nécessaire de doter les filières de démonstrateurs et d’outils expérimentaux afin de mesurer les avantages, d’ajuster et de passer à l’étape supérieure. » Il est à noter que cette campagne de financement participatif a reçu le label « Financement Participatif pour la croissance verte ».