Langa vient d'inaugurer sa 200Ã¨me centrale solaire en toiture dans la DrÃ´me

Dans le développement industriel d’une entreprise, il est des étapes à marquer d’une pierre blanche, celle qui relève du jalon symbolique qui marque parfois un avant et un après. Le 26 juin dernier, la société Langa a inauguré sa 200ème centrale solaire en toiture à Mornas dans la Drôme. En voilà une qui compte et elle est d’envergure. Jugez plutôt : 13 200 m² de panneaux, une puissance de 1,5 MWc, une production couvrant la consommation électrique de plus de 500 foyers et près de 800 tonnes de CO2 économisées par an.

Le Groupe LANGA confirme ainsi sa volonté de s’imposer comme le leader français en toitures de bâtiments, en réitérant son objectif de 300 toitures en 2018 et 500 en 2020. Le groupe va d’ailleurs renforcer sa capacité financière en fin d’exercice 2017, afin de mettre en œuvre son plan et ses ambitions dans un marché plein d’opportunités et de plus en plus concurrentiel.

