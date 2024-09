Monkilowatt Partenaire du dÃ©fi franÃ§ais de l’America’s cup

Quand le sport et l’innovation se mettent au service de la transition énergétique avec Monkilowatt, supporter officiel d’Orient Express Racing Team, challenger officiel français engagé sur la 37ème America’s Cup !

« Sport makes you smarter » cette philosophie adoptée par K-Challenge, la société portant Orient Express Racing Team, challenger officiel français engagé sur la 37ème America’s Cup, vaut pour tous les aspects sportifs mais elle est également mise en application quand il s’agit de trouver des solutions pour réduire l’impact environnemental de l’équipe. K-Challenge s’engage pour un avenir durable et travaille en étroite collaboration avec ses équipes et partenaires pour développer ou utiliser des technologies propres innovantes.

Un espace d’accueil et de restauration de grande qualité qui est autonome au niveau énergétique

Outre le système de pointe apporté par le groupe SAUR qui a permis de réduire de moitié l’empreinte en eau de l’équipe, le management de K-Challenge cherchait également une solution de production d’énergie décarbonée pour participer au mix énergétique de la base tricolore. Dans le même temps, il fallait à Orient Express Racing Team un espace pour accueillir les presque 100 invités quotidiens sur la période de course. Face à cette double problématique, l’équipe a choisi de s’associer à la société française MonKiloWatt, qui grâce à son brevet mondial CONTAINWATT, apporte la parfaite solution : un espace d’accueil et de restauration de grande qualité qui est autonome au niveau énergétique.

A l’origine, Containwatt a pour objectif de développer des générateurs d’électricité renouvelable qui sont utilisés par des groupes de personnes et des populations qui n’ont pas d’électricité là où ils se trouvent. Cette solution a également de multiples autres usages possibles en termes de déploiement comme base de vie ou sur des événements sportifs, culturels etc… « Nous pensons que l’énergie doit être accessible à tous, tout en ayant un impact le plus faible possible sur l’environnement. Tout en respectant ces objectifs, nos produits et solutions permettent de développer activement l’économie locale, l’enseignement, la santé dans l’idée d’un développement équitable et nécessairement durable. Dans un usage en base vie, d’urgence ou de long court, nos produits peuvent être une contribution à la survie des personnes ou tout simplement leur permettre de vivre dans des milieux dépourvus de toute infrastructure. » précise Jean-Marc Lalane, co-fondateur et associé au sein de la société MonKiloWatt.

« Travailler dans le sens de la décarbonation »

Cette solution déployable dans des environnements en crise peut tout autant l’être dans un contexte événementiel où les besoins en énergie sont importants sur de courtes durées. Dans le cadre du partenariat qui lie désormais Orient Express Racing Team et MonKiloWatt, des panneaux solaires ont été déployés à trois mètres de hauteur servant ainsi d’abri à l’ensemble de l’espace hospitalité qui s’auto-gère au niveau énergie. « Nous sommes très heureux d’avoir trouvé cette solution modulable avec la société MonKiloWatt. Outre sa parfaite intégration sur notre base et l’espace réceptif qu’elle nous procure, Containwatt permet non seulement d’électrifier la zone d’hospitalité pour alimenter frigos, éclairages et autres écrans qui servent à suivre les courses en direct, mais participe aussi en partie à électrifier l’espace du simulateur placé juste à côté. Cette solution répond à notre souhait d’avoir un mix énergétique sur la base afin de toujours travailler dans le sens de la décarbonation » souligne Stephan Kandler, Fondateur de K-Challenge et CEO Orient Express Racing Team. Et Jean-Marc Lalane de conclure : « Entre un AC75 dont l’énergie pour régler les voiles et le mât est produite par 4 power sailors, un bateau assistance sur foil à hydrogène, c’est maintenant sur la base, que le défi français minimise son impact carbone. Monkilowatt est fière de contribuer à ce challenge qui démontre que la plus ancienne compétition sportive mondiale, l’America’s Cup, est aussi parmi les plus innovantes en matière d’ambition bas carbone. »