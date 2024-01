Langa International annonce lâ€™acquisition dâ€™EOLFI en partenariat avec des salariÃ©s historiques

Langa International, associé avec l’équipe de management onshore historique d’EOLFI, annonce l’acquisition de la société EOLFI SAS auprès de Shell. Depuis sa création en 2004, EOLFI est une société pionnière dans le domaine des énergies renouvelables. Shell avait acquis EOLFI en 2019, notamment pour renforcer ses capacités dans l’éolien offshore flottant tout en intégrant l’activité onshore en France. En octobre 2023, les équipes offshore d’EOLFI avaient été intégrées au sein de SHELL France.

Langa International et la nouvelle équipe de direction onshore d’EOLFI pourront tirer parti de leur expérience et de leur expertise communes en matière de gestion de projets d’énergies renouvelables terrestres, pour poursuivre le développement du portefeuille éolien terrestre et solaire photovoltaïque d’Eolfi de 800 MW dont 300 MW en phase d’instruction avancée ou autorisés et poursuivre sa croissance en France dans un modèle de producteur indépendant d’électricité.

Développement de projets agrivoltaïques

EOLFI redevient un acteur 100% français, et maintient ses implantations historiques à Paris, Montpellier et Nantes pour accompagner ses partenaires sur les territoires dans le développement, la construction et l’exploitation de projets éoliens terrestres, solaires photovoltaïques au sol. EOLFI s’est notamment depuis 4 ans spécialisée dans le développement de projets agrivoltaïques en accompagnant des exploitants agricoles tout en poursuivant son activité photovoltaïque au sol visant à reconvertir et valoriser des fonciers délaissés et anthropisés en lien étroit avec des industriels, collectivités et partenaires historiques du groupe EOLFI. La concrétisation des projets existants et les objectifs de croissance du nouvel EOLFI devraient l’amener à doubler ses effectifs dans les 4 prochaines années. « Ravi de poursuivre l’aventure EOLFI qui pour la 1ère fois de son histoire va être intégralement focalisée sur l’activité terrestre solaire et éolien dans une approche de développeur et producteur indépendant d’électricité en France. Je tiens à remercier les dirigeants de Shell qui ont accepté le défi d’une reprise de l’activité onshore d’ EOLFI par son management pour leur confiance ainsi que Langa International qui nous accompagne dans cette nouvelle aventure. Le choix de s’associer avec Langa International s’est imposé naturellement : nous partageons les mêmes valeurs humaines, une approche territoriale sur mesure du métier de développeur et des ambitions importantes sur le marché français » précise Germain Peyer, directeur du développement chez EOLFI.

« Continuer à faire rayonner l’entreprise »

« Fiers et heureux d’accueillir les équipes d’ EOLFI. Notre rapprochement renforce notablement notre potentiel en France, l’un des axes majeurs de développement de l’entreprise avec l’Italie, l’Espagne et les milieux insulaires. La logique de partenariat et de co-actionnariat, vecteur important de notre croissance ont permis de convaincre le management d’ EOLFI et Shell, du bien fondé de notre approche » ajoute Gilles Lebreux, président Langa International. EOLFI va poursuivre son développement en accélérant notamment la mise en œuvre de programmes de financement et d’investissement participatifs aux bénéfices de partenaires locaux, en s’appuyant autant que possible sur des organismes régionaux. Et Julien Calmette, directeur financier de Langa International de conclure : « Ravi d’accompagner Germain et toute l’équipe d’EOLFI dans le projet de développer et de continuer à faire rayonner leur entreprise, acteur historique depuis 2004 du marché des énergies renouvelables en France. » La vente a été finalisée en décembre 2023.

Encadré

Les conseils à l’ouvrage

Conseils Acheteur : M&A – Greencape Partners ; Avocat – Cabinet Dune ; Audit et intégration Compta/fiscal/social :-Mazars

Conseil Vendeur : M&A – BNPParibas