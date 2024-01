Rapport AIE : lâ€™Ã©nergie solaire PV reprÃ©sente Ã  elle seule les 3/4 des ajouts de capacitÃ©s renouvelables dans le monde

Selon le dernier rapport de l’AIE (Agence Internationale de l’Energie), les ajouts annuels mondiaux de capacités renouvelables ont augmenté de près de 50 % pour atteindre près de 510 gigawatts (GW) en 2023, soit le taux de croissance le plus rapide des deux dernières décennies. C’est la 22ème année consécutive que les ajouts de capacités renouvelables établissent un nouveau record. Alors que l’augmentation des capacités renouvelables en Europe, aux États-Unis et au Brésil a atteint des sommets sans précédent, l’accélération en République populaire de Chine a été extraordinaire. En 2023, la Chine a mis en service autant d’énergie solaire photovoltaïque que le monde entier en 2022, tandis que ses ajouts d’énergie éolienne ont également augmenté de 66 % sur un an. À l’échelle mondiale, l’énergie solaire photovoltaïque représentait à elle seule les trois quarts des ajouts de capacités renouvelables dans le monde. Décryptage !

Avant la conférence COP28 sur le changement climatique à Dubaï, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a exhorté les gouvernements à soutenir cinq piliers d’action d’ici 2030, parmi lesquels l’objectif de tripler la capacité mondiale d’énergie renouvelable. Plusieurs des priorités de l’AIE ont été reflétées dans le texte du Bilan mondial convenu par les 198 gouvernements lors de la COP28, notamment les objectifs de tripler les énergies renouvelables et de doubler le taux annuel d’amélioration de l’efficacité énergétique chaque année jusqu’en 2030. Tripler la capacité mondiale d’énergies renouvelables dans le secteur de l’électricité à partir de 2022 les niveaux d’ici 2030 le porteraient au-dessus de 11 000 GW, conformément au scénario d’émissions nettes zéro d’ici 2050 (NZE) de l’AIE.

Atteindre l’objectif de la COP28 consistant à tripler la capacité mondiale d’énergies renouvelables d’ici 2030 dépend de la mise en œuvre des politiques

Dans le cadre des politiques actuelles et des conditions de marché, la capacité mondiale d’énergies renouvelables devrait atteindre 7 300 GW d’ici 2028. Cette trajectoire de croissance verrait la capacité mondiale augmenter jusqu’à 2,5 fois son niveau actuel d’ici 2030, ce qui serait loin d’atteindre l’objectif de triplement. Les gouvernements peuvent combler l’écart pour atteindre plus de 11 000 GW d’ici 2030 en surmontant les défis actuels et en mettant en œuvre plus rapidement les politiques existantes. Ces défis se répartissent en quatre catégories principales et diffèrent selon les pays :

1) les incertitudes politiques et les retards dans les réponses politiques au nouvel environnement macroéconomique ;

2) des investissements insuffisants dans les infrastructures de réseau empêchant une expansion plus rapide des énergies renouvelables ;

3) les lourdes barrières administratives et les procédures d’autorisation ainsi que les problèmes d’acceptation sociale ;

4) un financement insuffisant dans les économies émergentes et en développement.

Le cas accéléré présenté dans ce rapport montre que relever ces défis peut conduire à une croissance des énergies renouvelables de près de 21 % plus élevée, poussant le monde à être sur la bonne voie pour respecter l’engagement mondial de triplement. Ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif collectif de tripler les énergies renouvelables d’ici 2030 varie considérablement selon les pays et les régions. Les pays du G20 représentent aujourd’hui près de 90 % de la capacité mondiale d’énergie renouvelable. Dans le cas accéléré, qui suppose une mise en œuvre renforcée des politiques et objectifs existants, le G20 pourrait tripler sa capacité collective installée d’ici 2030. En tant que tel, ils ont le potentiel de contribuer de manière significative au triplement des énergies renouvelables à l’échelle mondiale. Cependant, pour atteindre l’objectif mondial, le rythme des nouvelles installations doit également s’accélérer dans d’autres pays, y compris dans de nombreuses économies émergentes et en développement en dehors du G20, dont certaines n’ont pas aujourd’hui d’objectifs en matière d’énergies renouvelables et/ou de politiques de soutien.

Le mix énergétique mondial sera transformé d’ici 2028

Le monde est sur le point d’augmenter la capacité renouvelable au cours des cinq prochaines années par rapport à ce qui a été installé depuis la construction de la première centrale électrique commerciale à énergie renouvelable, il y a plus de 100 ans. Dans le principal scénario prévu dans ce rapport, près de 3 700 GW de nouvelles capacités renouvelables seront mises en service sur la période 2023-2028, grâce à des politiques de soutien dans plus de 130 pays. Le solaire photovoltaïque et l’éolien représenteront 95 % de l’expansion mondiale des énergies renouvelables, bénéficiant de coûts de production inférieurs à ceux des alternatives aux combustibles fossiles et non fossiles. Au cours des cinq prochaines années, plusieurs étapes importantes en matière d’énergies renouvelables devraient être franchies :

En 2024, l’éolien et le solaire photovoltaïque produiront ensemble plus d’électricité que l’hydroélectricité.

En 2025, les énergies renouvelables dépasseront le charbon pour devenir la principale source de production d’électricité.

L’éolien et le solaire photovoltaïque dépasseront chacun la production d’électricité nucléaire en 2025 et 2026 respectivement.

En 2028, les sources d’énergie renouvelables représenteront plus de 42 % de la production mondiale d’électricité, la part de l’énergie éolienne et solaire photovoltaïque ayant doublé pour atteindre 25 %.

La Chine est la puissance mondiale des énergies renouvelables

La Chine représente près de 60 % des nouvelles capacités renouvelables qui devraient devenir opérationnelles dans le monde d’ici 2028. Malgré la suppression progressive des subventions nationales en 2020 et 2021, le déploiement de l’énergie éolienne terrestre et du solaire photovoltaïque en Chine s’accélère, porté par l’attractivité économique de ces technologies ainsi que par des environnements politiques favorables offrant des contrats à long terme. Les prévisions de l’AIE montrent que la Chine devrait atteindre cette année son objectif national pour 2030 en matière d’installations éoliennes et solaires photovoltaïques, six ans avant la date prévue. Le rôle de la Chine est essentiel pour atteindre l’objectif mondial de tripler les énergies renouvelables, car le pays devrait installer plus de la moitié de la nouvelle capacité mondiale requise d’ici 2030. À la fin de la période de prévision, près de la moitié de la production d’électricité de la Chine proviendra de sources d’énergies renouvelables. Les États-Unis, l’UE, l’Inde et le Brésil restent des points forts pour la croissance de l’énergie éolienne terrestre et du solaire photovoltaïque.

Les ajouts d’énergie solaire photovoltaïque et d’énergie éolienne terrestre jusqu’en 2028 devraient plus que doubler aux États-Unis, dans l’Union européenne, en Inde et au Brésil par rapport aux cinq dernières années. Des environnements politiques favorables et l’attractivité économique croissante du solaire photovoltaïque et de l’éolien terrestre sont les principaux moteurs de cette accélération. Dans l’Union européenne et au Brésil, la croissance de l’énergie solaire photovoltaïque sur les toits devrait dépasser celle des installations à grande échelle, les consommateurs résidentiels et commerciaux cherchant à réduire leurs factures d’électricité dans un contexte de prix plus élevés. Aux États-Unis, l’Inflation Reduction Act a joué le rôle de catalyseur pour accélérer les ajouts malgré les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les inquiétudes commerciales à court terme. En Inde, un calendrier d’enchères accéléré pour l’énergie éolienne terrestre et le solaire photovoltaïque à grande échelle ainsi qu’une meilleure santé financière des sociétés de distribution devraient permettre une croissance accélérée.

L’expansion des énergies renouvelables commence également à s’accélérer dans d’autres régions du monde, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, principalement en raison d’incitations politiques qui tirent parti de la compétitivité-coût de l’énergie solaire photovoltaïque et de l’énergie éolienne terrestre. Même si la croissance des capacités renouvelables s’accélère en Afrique subsaharienne, la région reste sous-performante compte tenu de son potentiel en ressources et de ses besoins en électrification.

Le nouvel environnement macroéconomique présente de nouveaux défis que les décideurs politiques doivent relever

En 2023, les nouvelles capacités d’énergie renouvelable financées dans les économies avancées ont été exposées pour la première fois à des taux d’intérêt de base plus élevés qu’en Chine et que la moyenne mondiale. Depuis 2022, les taux d’intérêt directeurs des banques centrales sont passés de moins de 1 % à près de 5 %. Dans les économies émergentes et en développement, les promoteurs d’énergies renouvelables sont exposés à des taux d’intérêt plus élevés depuis 2021, ce qui entraîne des coûts plus élevés qui entravent une expansion plus rapide des énergies renouvelables.

Les implications de ce nouvel environnement macroéconomique sont multiples, tant pour les gouvernements que pour l’industrie. Premièrement, l’inflation a augmenté les coûts d’équipement pour l’éolien terrestre et offshore et en partie pour le solaire photovoltaïque (hors coûts des modules). Deuxièmement, la hausse des taux d’intérêt augmente les coûts de financement des technologies renouvelables variables à forte intensité de capital. Troisièmement, la politique a été relativement lente à s’adapter au nouvel environnement macroéconomique, en partie parce que l’on s’attendait à ce que les réductions de coûts se poursuivent parallèlement aux difficultés d’autorisation. Cela a laissé plusieurs enchères sous-souscrites dans les économies avancées, en particulier en Europe. De plus, certains promoteurs dont les contrats d’achat d’électricité ont été signés avant ces changements macroéconomiques ont dû annuler leurs projets. Des efforts visant à améliorer la conception des enchères et les méthodologies d’indexation des contrats sont nécessaires pour résoudre ces défis et débloquer un déploiement supplémentaire d’énergie éolienne et solaire photovoltaïque.

Un déploiement plus rapide des énergies renouvelables variables augmente les défis d’intégration et d’infrastructure

La part du solaire photovoltaïque et de l’éolien dans la production mondiale d’électricité devrait doubler pour atteindre 25 % en 2028 dans notre cas principal. Cette expansion rapide au cours des cinq prochaines années aura des implications pour les systèmes électriques du monde entier. Dans l’Union européenne, la pénétration annuelle des énergies renouvelables variables en 2028 devrait atteindre plus de 50 % dans sept pays, le Danemark ayant alors environ 90 % d’énergie éolienne et solaire photovoltaïque dans son système électrique. Bien que les interconnexions de l’Union européenne contribuent à intégrer la production solaire photovoltaïque et éolienne, les goulets d’étranglement du réseau poseront des défis importants et entraîneront des réductions accrues dans de nombreux pays, l’expansion du réseau ne pouvant suivre le rythme de l’installation accélérée d’énergies renouvelables variables.

Les plans actuels en matière d’hydrogène et leur mise en œuvre ne correspondent pas

La capacité d’énergie renouvelable dédiée à la production de carburants à base d’hydrogène devrait augmenter de 45 GW entre 2023 et 2028, ce qui représente seulement environ 7 % de la capacité des projets annoncée pour la période. La Chine, l’Arabie Saoudite et les États-Unis représentent plus de 75 % de la capacité renouvelable de production d’hydrogène d’ici 2028. Malgré les annonces de nouveaux projets et pipelines, les progrès dans les projets prévus ont été lents. L’AIE révisé à la baisse nos prévisions pour toutes les régions à l’exception de la Chine. La principale raison est la lenteur avec laquelle les projets prévus aboutissent aux décisions d’investissement finales en raison du manque d’acheteurs et de l’impact de la hausse des prix sur les coûts de production. Le développement d’un marché international de l’hydrogène constitue une incertitude majeure qui affecte les prévisions, en particulier pour les marchés dont la demande intérieure en hydrogène est limitée.

Le chauffage renouvelable s’accélère dans un contexte de prix énergétiques élevés et de dynamique politique – mais pas suffisamment pour réduire les émissions

La consommation de chaleur renouvelable augmentera de 40 % à l’échelle mondiale au cours de la période de prévision, passant de 13 % à 17 % de la consommation totale de chaleur. Ces évolutions proviennent principalement de la dépendance croissante à l’électricité pour la chaleur industrielle – notamment avec l’adoption de pompes à chaleur dans les industries non énergivores – et du déploiement de pompes à chaleur et de chaudières électriques dans les bâtiments, de plus en plus alimentés par de l’électricité renouvelable. La Chine, l’Union européenne et les États-Unis sont en tête de ces tendances, grâce à des environnements politiques favorables ; objectifs actualisés dans l’Union européenne et en Chine ; de fortes incitations financières sur de nombreux marchés ; l’adoption d’obligations en matière de chaleur renouvelable ; et l’interdiction des combustibles fossiles dans le secteur du bâtiment.

Cependant, les tendances à l’horizon 2028 sont encore largement insuffisantes pour lutter contre l’utilisation des combustibles fossiles pour le chauffage et mettre le monde sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Sans une action politique plus forte, le secteur mondial du chauffage, à lui seul, entre 2023 et 2028, pourrait consommer plus d’un cinquième du budget carbone restant pour une trajectoire alignée sur la limitation du réchauffement climatique à 1,5°C. La consommation mondiale de chaleur renouvelable devrait augmenter 2,2 fois plus rapidement et être combinée à des mesures à grande échelle axées sur la demande et à des améliorations beaucoup plus importantes de l’efficacité énergétique et matérielle pour s’aligner sur le scénario NZE.

Encadré

Les prix du solaire photovoltaïque chutent face à une offre excédentaire croissante

En 2023, les prix spot des modules solaires photovoltaïques ont diminué de près de 50 % sur un an, la capacité de fabrication atteignant trois fois les niveaux de 2021. La capacité de production actuellement en construction indique que l’offre mondiale d’énergie solaire photovoltaïque atteindra 1 100 GW à la fin de 2024, avec une production potentielle qui devrait être trois fois supérieure à la demande actuelle prévue. Malgré une expansion sans précédent de la fabrication de produits photovoltaïques aux États-Unis et en Inde, portée par le soutien politique, la Chine devrait maintenir sa part de 80 à 95 % dans les chaînes d’approvisionnement mondiales (en fonction du segment manufacturier). Même si le développement de la fabrication photovoltaïque nationale augmentera la sécurité d’approvisionnement et apportera des avantages économiques aux communautés locales, le remplacement des importations par une production plus coûteuse aux États-Unis, en Inde et dans l’Union européenne augmentera le coût global du déploiement photovoltaïque sur ces marchés.

L’éolien terrestre et le solaire photovoltaïque sont moins chers que les centrales à combustibles fossiles nouvelles et existantes

En 2023, on estime que 96 % des capacités solaires photovoltaïques et éoliennes terrestres nouvellement installées à grande échelle avaient des coûts de production inférieurs à ceux des nouvelles centrales au charbon et au gaz naturel. En outre, les trois quarts des nouvelles centrales éoliennes et solaires photovoltaïques offraient une énergie moins chère que les installations existantes à combustibles fossiles. Les systèmes éoliens et solaires photovoltaïques deviendront plus compétitifs au cours de la période de prévision. Malgré les besoins croissants de flexibilité et de fiabilité pour intégrer les énergies renouvelables variables, la compétitivité globale de l’éolien terrestre et du solaire photovoltaïque ne change que légèrement d’ici 2028 en Europe, en Chine, en Inde et aux États-Unis.

