Ekwateur réagit aux récentes annonces liées au TRVE

C’est officiel : la CRE vient de rendre publique ses recommandations concernant l’évolution des prix de l’énergie. Elle annonce que les tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE) n’ont pas besoin d’augmenter cette année, pourtant, ils augmenteront quand même… Cette hausse interviendra à partir du 1er février 2024, et ne sera pas due à l’augmentation des prix de l’énergie mais bel et bien à l’augmentation des taxes. En effet, la taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité (TICFE), qui avait été réduite de 32 euros à 1 euro par MWh pendant la crise, devrait faire son grand retour. Le particulier verra bel et bien ses factures d’énergie augmenter en 2024 et bien que les prix soient à la baisse sur le marché et retrouvent presque leur niveau d’avant 2021.

Selon Julien Tchernia, co-fondateur et PDG d’Ekwateur : “ Les prix de marché de l’énergie ont beaucoup baissé. L’application annuelle de la formule réglementaire des TRV traduit cette baisse des marchés en une baisse des TRV hors taxes. Il est, par contre, intéressant de noter que dans les conditions de marché actuelles cette formule n’est pas la plus favorable, et que de nombreux autres prix sont déjà moins chers que celui-ci sur le marché. Il y a donc des opportunités pour faire de bonnes affaires. L’augmentation des taxes, elle, va impacter malheureusement l’ensemble des consommateurs.” Le gouvernement doit encore donner son avis sur la publication de la CRE, et une audition des principaux acteurs du marché est prévue le 15 janvier à la CRE.

Affaire à suivre…