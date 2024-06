Lancement dâ€™un financement participatif local pour le projet agrivoltaÃ¯que de Saint-Couat d’Aude (11)

BayWa r.e. lance une campagne de financement participatif pour le projet agrivoltaïque de Saint-Couat d’Aude situé sur des terrains actuellement en friches agricoles.

La campagne de financement participatif de ce projet de 10,23 MWc, conjuguant production photovoltaïque et activité pastorale ovine, a été officiellement lancée le 3 juin prochain sur le site internet de Lendosphere, expert du financement participatif, en charge de la collecte. Un investissement participatif réservé aux habitants du territoire ! Cette collecte de 75 000 € sera ouverte aux habitants du département de l’Aude avec des conditions préférentielles pour ceux de la Communauté de communes de la Région Lézignanaise Corbières Minervois. À partir du 17 juin la collecte sera élargie aux habitants des départements limitrophes de l’Aude : Tarn, Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales, Hérault et Ariège. À l’atteinte de l’objectif de 50 000 €, la collecte sera déplafonnée de 25 000 € supplémentaires et sera réservée aux habitants de la Communauté de communes de la Région Lézignanaise Corbières Minervois.

Un projet agrivoltaïque sur des terrains agricoles en friche