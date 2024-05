Holosolis vient de signer le compromis de vente de son terrain de 50 hectares

Le projet Holosolis est sur les rails. Les étapes sont franchies les unes après les autres. Dernière en date la signature du compromis de vente du terrain.

Le 15 mai dernier a eu lieu la signature du compromis de vente de l’emprise de 50 hectares située sur la zone industrielle de l’Europôle à Hambach et sur laquelle HoloSolis travaille activement à l’implantation d’une gigafoctory de fabrication de cellules et modules photovoltaïques. Le compromis a été paraphé par Jan Jacob Boom-Wichers, Président d’HoloSolis, en présence de Roland Roth, Président de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences, et de Jérôme Barrier, Directeur Général de SEBL Grand Est. Jeudi 30 mai 2024, les élus de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences ont validé l’agrément de ce compromis de vente lors du conseil communautaire. L’objectif de toutes les parties est désormais de faire aboutir les dernières étapes administratives du projet afin de concrétiser la vente définitive du terrain qui sera l’étape ultime avant le démarrage du chantier de construction de l’usine.

« Une Région idéale pour trouver des employés expérimentés et motivés »

La conclusion de ce compromis de vente est l’occasion pour Jan Jacob Boom-Wichers, Président d’HoloSolis, de faire part de sa satisfaction quant aux avancées du projet :« L’acquisition de ce terrain de plus de 50 hectares à Hambach est une nouvelle étape clé pour HoloSolis, permettant la construction de la gigafactory de Sarreguemines-Hambach. Ce terrain unique en France, immédiatement prêt à l’emploi, est entièrement viabilisé avec eau, gaz et électricité suffisante – 24 MW déjà actuellement et plus de 100 GW attendus fin 2026 – pour la construction de l’usine et la production la première tranche de 1,7 GW de panneaux et cellules photovoltaïques. De plus, la région mosellane offre un riche tissu industriel, idéal pour trouver des employés expérimentés et motivés. Au nom de toute l’équipe HoloSolis et de nos actionnaires, je remercie la SEBL et la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences pour leur collaboration constructive à tous les niveaux qui a permis d’aboutir à un accord équitable pour l’acquisition de ce terrain à Europôle 2, Hambach. »

« HoloSolis porte aujourd’hui des engagements financiers »

Roland Roth, Président de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences, se déclare donc confiant quant à la bonne avancée du projet au cours des prochains mois. Les élus et les services de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences restent mobilisés au quotidien auprès des équipes d’HoloSolis pour les soutenir et les aider dans les prochaines étapes du projet. Pour Roland Roth « la signature de ce compromis de vente est bien plus qu’une simple étape administrative dans le processus d’implantation de l’usine HoloSolis. En effet, un tel compromis démontre que les différentes parties prenantes du projet ont dépassé depuis longtemps la phase des intentions. La conclusion d’un tel accord, qui fige l’emprise nécessaire au projet, a été possible car l’entreprise HoloSolis a désormais arrêté le schéma fonctionnel et donc l’implantation précise de son projet. La signature de ce compromis de vente montre également que HoloSolis porte aujourd’hui des engagements financiers fermes. La Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences a l’habitude d’accompagner de nombreux projets industriels et sait, de ce fait, que l’étape de signature du compromis de vente du terrain d’implantation est un jalon important qui démontre la solidité d’un projet. »

Encadré

La réaction de Jérôme Barrier, Directeur Général de la SEBL Grand Est, opérateur de la réindustrialisation du Grand Est

« L’ensemble de l’équipe de SEBL Grand Est est fier et participe avec enthousiasme et engagement à la concrétisation de cette implantation industrielle majeure pour le territoire de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences, dont SEBL Grand Est est un partenaire historique. Mais n’oublions pas deux éléments prépondérants de cette réussite : d’abord la politique constante portée par les élus et des services de la Communauté d’Agglomération en faveur du développement économique du territoire ; ensuite l’engagement d’HoloSolis et de son Président Jan Jacob Boom-Wichers : ce sont les entreprises qui créent les richesses et les entrepreneurs qui créent des emplois ».