Création d’un nouveau fonds spécialisé dans le financement de la transition énergétique

En tant qu’investisseur de référence, le FEI soutient le premier closing du FPS 123 Transition Energétique 21 à hauteur de 30 millions d’euros. Géré par 123 Investment Managers, le fonds est conseillé par Lendosphere, plateforme de financement participatif du groupe 123 IM dédié au financement des infrastructures des énergies renouvelables.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) soutenu par le programme InvestEU, annonce son soutien de 30 millions d’euros en tant qu’investisseur de référence lors du premier closing du FPS 123 Transition Energétique 21. Le Fonds contribuera à la lutte contre le changement climatique en fournissant une dette senior sur mesure aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire accélérant le déploiement des énergies renouvelables. Les emprunteurs visés sont des PME industrielles ayant une expertise reconnue, des revenus solides et à la recherche d’un financement supplémentaire non dilutif pour accélérer leur développement. Le Fonds vise à proposer des produits de prêt sur mesure pour les PME développant un grand nombre de projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre mix énergétique. Ces projets englobent le développement, la construction et l’exploitation d’infrastructures éoliennes et solaires ainsi que des centrales hydrauliques, biomasses et géothermiques considérées comme essentielles dans les années à venir pour accélérer la transition énergétique en Europe. De plus, le Fonds combine le financement via une plateforme de financement participatif avec les engagements des investisseurs institutionnels : il co-investira systématiquement avec les investisseurs privés de la plateforme de financement participatif Lendosphere. Fort de 10 années d’expérience dans le secteur des énergies renouvelables, Lendosphere agira en tant que conseiller du Fonds, notamment pour le sourcing et les due diligence des projets.

Financer le secteur des énergies renouvelables en dette privée non subordonnée

L’engagement du FEI sera clé pour soutenir 123 Investment Managers dans l’attraction d’investisseurs publics et privés supplémentaires dans le Fonds. Pour les investisseurs, le FPS 123 Transition Energétique 21 offrira une exposition à un marché robuste, des rendements réguliers et une diversification importante1 grâce à un portefeuille d’environ 40 financements prévus pour soutenir plus de 100 projets d’énergies renouvelables. Le FPS 123 Transition Energétique 21 est classé comme un fonds article 9 SFDR au sens du Règlement européen 2019/2088 avec un objectif d’investissement durable clair et un fort alignement sur la taxonomie. L’impact positif du Fonds sera mesuré à travers trois indicateurs assurant une approche rigoureuse et quantifiable : la puissance installée (MW), la production (MWh) et les émissions de carbone évitées (TCO2eq). Le Fonds Européen d’Investissement (FEI) par son engagement dans le Fonds géré par 123 IM et conseillé par Lendosphere s’est engagé à continuer de financer le secteur des énergies renouvelables en dette privée non subordonnée. Cet engagement et ce soutien symbolisent l’adéquation entre l’objectif d’investissement durable poursuivi par le Fonds, qui vise à financer des entités qui participent activement, directement ou indirectement, à la lutte contre le réchauffement climatique, à la transition énergétique, à l’adaptation au climat et à l’atténuation du changement climatique et les principaux objectifs européens de transition vers une économie à faible émission de carbone. Cet investissement contribue au Green Deal de l’UE et soutient une transition vers une économie neutre en carbone en associant le développement durable, une réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et une gestion durable des ressources naturelles, entre autres objectifs. De plus, les investissements sous-jacents seront principalement alignés sur les critères du FEI pour l’action pour le climat et la durabilité environnementale. 123 IM vise une première clôture au 2ème semestre 2024 incluant l’engagement de 30M€ du FEI, et une taille cible du FPS 123 Transition Energétique 21 à 100-120M€.

« Accélérer la transition énergétique en Europe »

La Directrice générale du FEI, déclare : “Le FEI est ravi de pouvoir contribuer par cet investissement InvestEU au FPS 123 Transition Energétique 21, qui fournit un financement aux petites et moyennes entreprises pour accélérer le déploiement de diverses sources d’énergies renouvelables. Ceci est étroitement aligné sur les principales priorités du FEI et du groupe BEI – à savoir, accélérer la transition énergétique en Europe en attirant plus d’investissement privé dans ce domaine, et soutenir le développement et la croissance des entreprises européennes dans les 27 États membres de l’UE”. Xavier Anthonioz, Président d’123 IM commente : “Avec l’engagement et la confiance du FEI, nous sommes heureux de faire partie des investisseurs les plus reconnus du secteur des énergies renouvelables grâce à l’expertise de Lendosphere et des équipes d’123 IM qui ont déployé plus de 500M€ dans cette stratégie3.”

Laure Verhaeghe, co-fondatrice et Présidente de Lendosphere, ajoute : «

L’engagement du FEI va permettre d’accélérer notre accompagnement financier auprès des entreprises qui oeuvrent concrètement pour la transition énergétique – plus que jamais une urgence climatique et une nécessité en matière de souveraineté. Nous sommes très fiers de combiner les exigences de qualité d’un investisseur institutionnel tel que le FEI avec le besoin d’impact positif et de retour de nos investisseurs individuels de la plateforme. Cela offre un effet de levier puissant pour répondre à la fois aux besoins de financement et d’acceptabilité sociale du secteur. »