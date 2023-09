Lancement d’un Appel Ã  Manifestation d’IntÃ©rÃªt (AMI) pour la solarisation de toitures dans lâ€™Aude

La Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère, 23 de ses communes membres, le Conseil Départemental de l’Aude et trois établissements publics (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes – EHPAD) souhaitent proposer à un candidat la mise à disposition de leur toiture pour un total de près de 80 bâtiments et de 18 000 m². À compter du 1er octobre 2023, la Communauté de communes Piège, Lauragais, Malepère et ses communes adhérentes vont ainsi mettre à disposition un lot de près de 45 toitures pour un peu plus de 3 MWc (> 25 kWc) ainsi que des toitures de moins de 25 kWc. Les candidats auront trois mois pour répondre à cet Appel à Manifestation d’Intérêt. Ils auront à leur disposition le règlement de candidature, un cahier des charges ainsi que les pré-études réalisées ces derniers mois. Avis aux candidats !

www.energiepourtoitetmoi.net/