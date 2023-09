GoodWe lance des onduleurs hybrides avec solution de stockage d’Ã©nergie jusqu’Ã  100 kW

GoodWe, l’un des principaux fabricants mondiaux d’onduleurs et fournisseurs de solutions de stockage d’énergie, a ajouté deux nouveaux produits à son portefeuille de solutions de stockage d’énergie C&I : l’onduleur hybride ETC de 100 kW et l’onduleur de batterie de seconde génération BTC de 100 kW, qui peuvent tous deux être couplés au système de batterie haute tension Lynx C (101 kWh – 156 kWh) de GoodWe. Détails!

Fort d’une vaste expérience dans le secteur solaire, GoodWe a approfondi son expertise en matière de stockage d’énergie pour C&I afin de répondre à la demande croissante. S’appuyant sur le succès de la série ETC/BTC50kW, les nouveaux onduleurs ETC/BTC 100kW assurent une sauvegarde puissante, offrant ainsi une valeur ajoutée aux entreprises qui ont besoin d’une alimentation électrique sans interruption.

Avec leur large plage de tension de batterie et leur conception modulaire, les onduleurs ETC/BTC 100kW offrent une grande flexibilité et une installation facile, ce qui en fait un choix populaire pour les clients de C&l. Les onduleurs ETC/BTC peuvent passer en mode de secours en moins de 10 ms, garantissant ainsi une alimentation électrique ininterrompue pour les consommateurs critiques. Une autre fonction importante prise en charge par les onduleurs ETC/BTC est le peak shaving. En utilisant le système de stockage d’énergie pendant les périodes de forte demande d’énergie, les onduleurs peuvent contribuer à réduire les frais de charge de pointe et à diminuer le coût total de l’énergie pour les clients.

La batterie Lynx C est une batterie lithium-ion de grande capacité qui peut être utilisée en combinaison avec les onduleurs ETC/BTC afin de fournir des solutions de stockage d’énergie fiables et évolutives pour les applications C&I. Grâce à sa conception modulaire, la batterie Lynx C offre la polyvalence nécessaire pour répondre aux besoins d’un large éventail de projets de stockage d’énergie pour la C&I.

Chaque onduleur 100 kW de la série ETC peut être couplé à un maximum de 6 batteries Lynx C, créant ainsi un système de stockage d’énergie 100 kW/936 kWh pour différents scénarios C&I. Pour répondre aux besoins de systèmes plus petits, l’onduleur ETC50kW peut être combiné avec trois tours Lynx C pour former une solution de stockage d’énergie de 50kW/468kWh. Cela signifie que les entreprises peuvent facilement adapter le système à leurs besoins énergétiques et ainsi maximiser les économies d’énergie.

Daniel Huang, le PDG et fondateur de GoodWe, déclare : “Nous comprenons les besoins uniques en énergie des clients industriels et commerciaux, et nous nous engageons à développer des produits qui répondent à ces besoins. Nous sommes impatients de travailler avec nos clients pour révéler davantage de valeur cachée de leurs entreprises”. Daniel Huang, CEO et fondateur de GoodWe, explique: “Nous connaissons les besoins énergétiques particuliers des clients industriels et commerciaux et nous nous engageons à développer des produits qui répondent à ces besoins. Nous sommes impatients de collaborer avec nos clients afin d’exploiter davantage de potentiel de valeur caché dans leurs entreprises”.

L’initiative stratégique de GoodWe en matière de stockage d’énergie C&I, EcoSmart Commercial, propose une gamme complète d’onduleurs, de batteries, de solutions BIPV et d’accessoires, permettant une adaptation transparente des systèmes aux besoins spécifiques. Dans les mois à venir, GoodWe lancera d’autres solutions de stockage d’énergie C&I afin d’enrichir encore son offre EcoSmart Commercial et d’offrir davantage de choix à ses clients. Avec le lancement de ces solutions, GoodWe renforce sa position de fournisseur leader de solutions de stockage d’énergie pour le marché solaire.