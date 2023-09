TotalEnergies sâ€™allie Ã  European Energy et Ã  Adani Green Energy Limited en Inde pour dÃ©velopper des projets renouvelables

TotalEnergies n’en finit plus de signer des partenariats pour accélérer son développement dans les renouvelables. Les deux derniers exemples en date !

1- TotalEnergies et European Energy ont convenu de développer, de construire et d’exploiter conjointement, dans le cadre d’une coentreprise 65/35, au moins 4 GW de projets d’énergies renouvelables terrestres dans plusieurs zones géographiques. Ce partenariat vise à tirer parti des forces des deux partenaires : TotalEnergies apporte sa solide expérience de la construction et de l’exploitation de projets à grande échelle, associée à sa capacité à commercialiser sa production dans des marchés libéralisés, ainsi que sa solidité financière. De son côté, European Energy a fait ses preuves en matière de développement de projets greenfield et d’engagement réussi avec les parties prenantes. « La coopération stratégique que nous allons initier avec TotalEnergies s’inscrit comme une avancée majeure dans la promotion de la transition écologique. Forts de notre solide portefeuille de développement et de notre expertise dans la réalisation de projets renouvelables, et conjugués à l’expérience et aux ambitions de TotalEnergies dans les énergies renouvelables terrestres et offshore, ce partenariat pose un jalon essentiel pour intensifier l’expansion de notre capacité en énergies renouvelables à travers le monde », a confié Knud Erik Andersen, CEO du Groupe European Energy.

2-En Inde cette fois, TotalEnergies et Adani Green Energy Limited (AGEL) viennent de conclure un accord engageant afin de créer une nouvelle joint-venture, détenue à parts égales par TotalEnergies et AGEL, et disposant d’un portefeuille de 1 400 MWc. Ce portefeuille, à la fois solaire et éolien, comprendra des actifs opérationnels, en construction (500 MWc) et en développement (250 MWc). AGEL apportera les actifs à la joint-venture, tandis que TotalEnergies investira 300 millions de dollars en fonds propres afin de soutenir leur développement. Cette nouvelle transaction permettra à TotalEnergies de renforcer son partenariat stratégique avec AGEL et d’accompagner l’entreprise dans son ambition de devenir le leader des énergies renouvelables en Inde, avec un objectif de 45 GW de capacité d’énergies renouvelables d’ici 2030. Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, a déclaré : « TotalEnergies développe activement, notamment à travers AGEL, sa présence sur le marché indien des énergies renouvelables, un marché très intéressant à la fois par sa taille et sa croissance mais aussi par le développement récent d’un marché libéralisé. Après le lancement de notre première joint-venture AGEL23 en 2020 et notre prise de participation dans AGEL en 2021, cette nouvelle joint-venture avec AGEL nous permettra non seulement d’accélérer notre développement avec un accès direct à un large portefeuille d’actifs, mais aussi de contribuer à ce qu’AGEL devienne le leader indien des énergies renouvelables. »