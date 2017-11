Lancement du projet de Â« la ferme solaire de Marcoussis Â» (91)

Olivier Thomas, Maire de Marcoussis, Conseiller régional et Jean-Jacques Guillet, Président du Sigeif (Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France), Maire de Chaville (92), principaux artisans du projet de ferme solaire de Marcoussis, en ont récemment dévoilé les contours. Cette ferme solaire prendra place sur la friche dite des arrachis d’une surface de 45ha. Elle développera une puissance installée de 24MWc pour un investissement estimé à 20 millions d’euros. Ce projet solaire s’inscrit dans une démarche plus globale de revitalisation de ce site : mise en place de pâturage, valorisation paysagère

La Compagnie du vent groupe Engie, choisie comme opérateur industriel, et le Sigeif qui en sera le partenaire public de référence vont s’associer via une société de projet pour développer l’installation. Un financement citoyen est également prévu. La ferme solaire produira un volume d’électricité équivalent à la consommation des habitants de Marcoussis. Ce projet majeur pour la commune, l’est aussi pour la Région puisqu’il contribuera de façon significative à l’atteinte des objectifs du schéma régional climat air énergie en matière de solaire photovoltaïque et, ainsi, à la diminution de la dépendance énergétique de l’Ile-de-France.

Il s’inscrit dans le cadre de l’appel d’offre n°4 de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) et nécessitera deux ans de développement entre le dépôt du permis de construire à la mi-janvier 2018, le dépôt du dossier en décembre 2018 auprès de la CRE puis, s’il est retenu, sa mise en service industrielle au premier trimestre 2020. « L’un des rôles principaux d’un maire est d’améliorer le quotidien des habitants. » tient à indiquer Olivier Thomas. « Marcoussis, la volonté d’innovation s’accompagne toujours d’une nécessité d’être précurseur en matière d’écologie, quitte à sortir un peu des sentiers battus. C’est pour cela que nous tenons beaucoup à l’installation d’un berger et de ses moutons sur les 40 hectares du projet de la Ferme solaire. Cela participe à la requalification durable de cette ancienne friche. »

Pour Jean-Jacques Guillet, Président du Sigeif « Avec « la ferme solaire de Marcoussis », le Sigeif se situe comme un acteur incontournable du Grand Paris des projets. Il remplit pleinement sa mission d’accompagner ses collectivités adhérentes dans leurs politiques dans le domaine de la transition énergétique ». Le Sigeif est le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Île-de-France. C’est le plus grand syndicat d’énergie de France qui assure une mission de service public pour le contrôle de l’acheminement de l’énergie. Le Sigeif rassemble 185 communes adhérant à la compétence gaz et 64 pour l’électricité en Île-de-France. Depuis 2004, il coordonne un groupement de commandes d’achat de gaz et de services associés pour le compte aujourd’hui de 565 membres, majoritairement des entités publiques.

