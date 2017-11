EnergaÃ¯a : regards croisÃ©s sur la transition Ã©nergÃ©tique les 13 et 14 dÃ©cembre 2017 Ã  Montpellier

« Imaginez l’avenir est la première étape pour le construire », estime Cyril Dion, auteur et réalisateur du documentaire « Demain », qui dévoilait au grand public en 2016 de nombreuses clés du changement. Cyril Dion fait partie des trois personnalités de renom qui viendront partager leur pensée et leur vision de la transition énergétique en ouverture du Forum EnerGaïa, lors de la Conférence inaugurale intitulée « La transition, un projet de société », le Mercredi 13 décembre de 10h à 11h. ses côtés se tiendront également Cynthia Fleury, professeur de philosophie à l’American University of Paris, psychanalyste et titulaire de la chaire de philosophie de l’Hôtel-Dieu, partisane de la justice environnementale et Bertrand Piccard, célèbre explorateur ayant réalisé le premier tour du monde à bord de l’avion solaire Solar Impulse et grand ambassadeur des énergies renouvelables.

Réussir la transition énergétique suppose de pouvoir se fixer des objectifs à moyen et long termes et d’avoir la capacité à se projeter vers l’avenir. Cette année, le Forum EnerGaïa s’est ainsi donné pour mission d’ouvrir quelques portes sur ce futur qui se prépare aujourd’hui. Raison pour laquelle une large place sera accordée durant les conférences aux innovations, qu’elles soient technologiques ou sociétales. En effet, la transition écologique et énergétique ne se résume pas à une révolution des modes de production et de consommation de l’énergie. Pour s’accomplir, elle a besoin de recueillir la conviction de nos concitoyens, de voir les comportements et les usages changer.

Le Forum EnerGaïa, organisé par Montpellier Events avec le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a lieu au Parc des Expositions de Montpellier les 13 et 14 décembre 2017. Près de 4000 visiteurs professionnels, experts, élus, décideurs et plus une centaine d’entreprises exposantes sont attendus.

