Synergie Solaire : un dÃ®ner de filiÃ¨re sous le signe de partage

Ce fût un moment très attendu ! Le dîner Synergie Solaire des EnR a réuni 360 convives au Palais d’Iena, siège du CESE. Une première fois en si grand nombre…et un succès ! Les décideurs des 150 entreprises de la filière ont pu échanger tout au long de la soirée dans ce lieu hautement symbolique qui a accueilli la convention citoyenne.

Rencontres professionnelles et Solidarité étaient les objectifs affichés de ce temps passé ensemble, et l’organisation espère que chacun prendra pour la 1ère fois, ou à nouveau, conscience des enjeux environnementaux et sociaux auxquels la filière peut concrètement répondre. Il est fondamental de continuer de mobiliser la filière solaire pour agir et durablement changer des vies.

Coup de chapeau aux intervenants militants Hugo Viel, Côme Girschig, Nicolas Livache pour Experts-Solidaires, et aux ONG Geres, Moi Jeu Tri, Inti & The Era Of Africa. Cette soirée a été largement soutenue par les partenaires Premium : Huawei FusionSolar et Ahmed-Sami AIT HAGGA, TENERGIE et Nicolas Jeuffrain, ainsi que par les partenaires Mécènes : BNP Paribas, Energie-legal, Finergreen & Verspieren.