Du nouveau pour le projet SerenyCalas : son pÃ©rimÃ¨tre d’autoconsommation est Ã©largi Ã  10km

Dans les Bouches-du-Rhône, tous les quartiers de Cabriès Calas, ainsi que les communes de Bouc-Bel-Air, Les Pennes-Mirabeau et Simiane-Collongue sont désormais éligibles à consommer une énergie verte produite localement. Une bonne nouvelle pour les candidats à l’autoconsommation collective autour de Cabriès Calas ! En service depuis novembre 2021, la communauté d’énergie renouvelable SerenyCalas, qui compte aujourd’hui 90 autoconsommateurs, a reçu l’autorisation du Ministère de la transition énergétique d’élargir son périmètre. Permettant de passer de 2 km à 10 km de diamètre, cette dérogation va permettre à de nouveaux acteurs locaux de produire et consommer une énergie verte locale.

Le projet d’autoconsommation collective SerenyCalas s’agrandit. Désormais, l’ensemble du territoire de la commune de Cabriès Calas est concerné, tout comme la zone d’activité de Plan de Campagne, les communes de Bouc-Bel-Air, Les Pennes-Mirabeau et Simiane-Collongue. Afin de satisfaire les nombreuses demandes en attente de particuliers et professionnels intéressés par les avantages des circuits courts de l’énergie, SerenySun invite les entreprises des communes concernées à rejoindre sa communauté d’énergie afin d’augmenter la capacité de production qui pourra profiter au plus grand nombre. Cette dérogation est une opportunité pour de nouveaux acteurs du territoire de valoriser leur foncier (toiture, parking, friche, délaissé), de réduire leur facture énergétique et de prendre part à la transition énergétique au niveau local.

Une dérogation positive

« Chez SerenySun, nous pensons que la transition énergétique est l’affaire de tous. Alors que nos besoins en énergie augmentent, le recours aux énergies renouvelables et les circuits courts de l’énergie sont parmi les leviers de la transition énergétique et les entreprises ont un véritable rôle à jouer » assure Donald François, Président fondateur de SerenySun. SerenyCalas compte déjà deux sites producteurs et des dizaines de bénéficiaires (familles, commerces, maison de retraite). Grâce à cette dérogation, le projet peut accueillir de nouveaux sites de production d’électricité photovoltaïque, notamment les entreprises qui sont dans l’obligation de solariser leurs parkings et recherchent une solution simple et déjà éprouvée. SerenySun leur propose plusieurs modalités pour accélérer les circuits courts de l’énergie.

Plus d’énergie décarbonée produite et partagée sur le territoire

« Partout en France, nous constatons l’intérêt grandissant des professionnels et des particuliers, ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter rejoindre une communauté d’énergie renouvelable. L’une de nos missions est de rendre cela possible. Via notre site web, entreprises et particuliers peuvent s’inscrire pour être informés et rejoindre cette communauté afin de consommer de l’énergie verte et locale dès que la production le permettra », ajoute Donald François. SerenySun propose plusieurs modèles aux entreprises. Avec la solution tiers investissement, SerenyCalas finance les installations solaires, signe un bail avec le propriétaire du site et propose au propriétaire une énergie à tarif maîtrisé. Le financement en propre est aussi possible avec les installations solaires financées par le propriétaire. Les planètes s’alignent peu à peu pour le développement des projets d’autoconsommation collective. Pour un écosystème citoyen toujours plus solaire !

Quid de SerenyCalas ?

SerenyCalas propose de valoriser le surplus d’énergie au sein de la communauté.

- Mise en service en novembre 2021.

- 90 autoconsommateurs aux profils variés : 85 particuliers, 3 commerces, une maison de retraite, la piscine d’une copropriété

- 2 centrales de production d’une puissance totale de 263 kWc.