Bouygues Telecom signe son premier contrat dâ€™achat dâ€™Ã©nergie solaire avec Statkraft

Bouygues Telecom et Statkraft ont conclu un Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) d’une durée de 10 ans visant à l’achat d’énergie renouvelable issue de centrales photovoltaïques françaises, pour un volume total de 35 GWh/an. Solaire et téléphonie sont faits pour être ensemble !

Bouygues Telecom et le groupe norvégien Statkraft, producteur européen majeur d’énergies renouvelables et leader en matière de PPA, ont signé un CPPA d’une durée de 10 ans pour approvisionner l’opérateur télécom en énergie solaire. Cette énergie sera fournie dès début 2025 par deux centrales photovoltaïques françaises récemment mises en service, à hauteur de 13 GWh/an.Trois autres centrales photovoltaïques, dont la mise en service aura lieu d’ici mi 2025, renforceront cette production. Cette signature vient renforcer la volonté de Bouygues Telecom de couvrir ses besoins d’électricité avec des énergies renouvelables, en privilégiant des contrats long terme de type PPA à prix fixe, complétés par des investissements dans les garanties d’origine renouvelables. « Nous sommes particulièrement heureux de conclure ce partenariat avec Statkraft. Il confirme l’engagement de Bouygues Telecom dans le développement des énergies renouvelables en France, et permet ainsi à des centrales écoresponsables de sécuriser leur financement, tout en nous donnant de la visibilité grâce à des volumes garantis pendant 10 ans », déclare Eric Laurent, Directeur des Achats de Bouygues Telecom.

Les CPPA permettent de financer de nouveaux parcs solaires

Le recours aux énergies renouvelables est un des leviers d’action de la stratégie climat de Bouygues Telecom. Ses objectifs 2027 de réduction d’émission carbone ont d’ailleurs été validés par l’initiative Science Based Targets (SBTi), soit -29,4% pour les scopes 1 et 2 et -17,5% pour le scope 3 par rapport à une référence 2021. Les CPPA permettent de financer de nouveaux parcs solaires et éoliens et de poursuivre l’exploitation de centrales d’énergie renouvelable. Grâce à un portefeuille de parcs éoliens et solaires en pleine croissance en France, Statkraft a la capacité de proposer un approvisionnement d’énergie verte sur le long-terme et à prix fixe qui répond aux besoins des entreprises industrielles et de services. « Nous sommes un acteur européen de longue date et leader en matière de solutions d’énergie verte sur mesure avec garantie des volumes de production pour les entreprises. En tant que partenaires, nous sommes fiers de contribuer activement à la réalisation des objectifs de durabilité et de lutte contre le changement climatique. Ce partenariat illustre parfaitement les attentes et les besoins de nos clients engagés dans cette démarche », précise Simon Kornek, Vice-Président Origination pour l’Europe du Sud de Statkraft.