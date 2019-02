Lancement de lâ€™AREC dâ€™Ile de France le 4 avril prochain

S’il est un acte éminemment politique en région Ile de France, c’est bien le lancement de l’Agence Régionale Energie-Climat. Il sera effectif le 4 avril prochain au matin à l’Espace Hamelin (Paris XVIème) en présence de la présidente de région Valérie Pécresse qui posera là les jalons d’une stratégie globale pour une croissance durable de l’Ile de France et de sa capitale. A deux ans des municipales, on comprend l’enjeu politique de l’événement.

Ce lancement sera la cadre d’une conférence-débat du département Energie-Climat (ARENE) de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) d’Ile de France. Au programme, quatre ateliers participatifs dédiés à la rénovation énergétique, l’hydrogène, l’adaptation au changement climatique et au développement des énergies renouvelables en lien avec le mix énergétique.

Justement sur ce dernier point, les acteurs du débat pourront s’appuyer sur une note consacrée au solaire photovoltaïque réalisée par l’ARENE et en partie rédigée grâce au travail du bureau d’études Tecsol en fin d’année dernière. Cette note fait le point sur le nouveau contexte législatif et la stratégie énergie-climat régionale qui devraient accélérer et ancrer le développement de la filière photovoltaïque en région, aujourd’hui techniquement et économiquement mature. Avec notamment des focus sur l’autoconsommation individuelle et collective et le digital, moteur de développement pour la filière photovoltaïque.