BePOSITIVE et LIGHTING DAYS : un rendez-vous couronnÃ© de succÃ¨s !

Ils ont tenu toutes leurs promesses ! En 2019, le salon BePOSITIVE s’impose comme le grand rendez-vous national de la transition énergétique et numérique des bâtiments et territoires. Et pour la première fois, le salon Lighting Days, événement majeur en France sur l’éclairage et la technologie LED, s’est tenu conjointement. C’est une véritable réussite car la complémentarité des sujets traités sur ces deux événements a permis de faire émerger de nouvelles synergies et de nouvelles opportunités de business ! Innovations, tendances, business, échanges, retours d’expériences, témoignages ont rythmé les salons durant 3 jours du 13 au 15 février à Eurexpo Lyon.

Un visitorat en nette progression

Près de 30 000 professionnels ont été accueillis sur BePOSITIVE et Lighting Days durant ces 3 jours, preuve que la transition énergétique et numérique est réellement au cœur des préoccupations sociétales et industrielles des professionnels. À noter une progression notoire du nombre de visiteurs : + 10% par rapport à l’édition 2017. BePOSITIVE et Lighting Days confortent également leur position de rendez-vous national avec près de 50% de leur visitorat issu de territoires hors région Auvergne Rhône-Alpes avec notamment de fortes progressions du nombre de professionnels visiteurs sur certaines régions dont le Grand – Est et l’Île-de-France, dont le nombre de visiteurs a doublé.

Une forte connotation internationale

Par ailleurs, la dimension internationale a été renforcée avec une augmentation de 40% du visitorat international par rapport à l’édition 2017 provenant de 73 pays différents (contre 59 en 2017) dont le top 5 : Suisse, Italie, Allemagne, Belgique, Espagne. Les entreprises exposantes ont ainsi accueilli 7% de visiteurs internationaux pendant le salon. La qualité et la diversité des professionnels étaient également au rendez-vous de cet événement fédérateur : BePOSITIVE et Lighting Days ont accueilli un visitorat très qualifié avec près de 80% de visiteurs décideurs.

Le service de rendez-vous d’affaires mis à disposition des professionnels présents sur les salons BePOSITIVE et Lighting Days a favorisé encore une fois les échanges et rencontres entre tous les acteurs du salon : exposants, visiteurs, partenaires. Cette année ce sont 1033 rendez-vous d’affaires qui se sont déroulés sur les 3 jours de salons.

