La biodiversitÃ© au cÅ“ur des projets photovoltaÃ¯ques dÃ©veloppÃ©s par REDEN

Fort de sa politique RSE ambitieuse et de l’expertise de son propre bureau d’études agroenvironnement, REDEN favorise la biodiversité au sein de ses centrales photovoltaïques, au-delà des prérequis réglementaires. La centrale photovoltaïque REDEN de Samazan, dans le Lot-et-Garonne, bénéficie d’un suivi écologique depuis 3 ans afin de mesurer les bénéfices des initiatives mises en place et l’influence de la production d’énergie solaire sur l’environnement.

Producteur français d’électricité et de panneaux photovoltaïques, REDEN a transformé sa centrale photovoltaïque de Samazan, d’une surface de 10,2 hectares, en laboratoire vivant de la biodiversité. En collaboration avec CERMECO, bureau d’études en environnement du groupe Etcée Terra, REDEN y étudie depuis 3 ans les interactions et synergies possibles entre production d’énergie solaire et faune et flore locales. Situé dans une zone d’activités artisanales inondable, le site a ainsi bénéficié de nombreux aménagements visant à favoriser le retour d’une biodiversité abondante.

Le Faucon crécerelle, l’Hirondelle rustique et le Tarier pâtre

À l’origine du projet en 2018, le terrain, inutilisé et anthropisé, abritait des espèces végétales communes et les enjeux écologiques y étaient limités. Après la construction de la centrale en mars 2021, REDEN a planté des rangées de haie d’essences locales (Noisetiers, Rosiers, Charmes, Peupliers, Aulnes et Frênes). À l’automne de la même année et en partenariat avec l’association Bleu Blanc Ruche, une prairie mellifère de 32 espèces florales a été ensemencée et 69 aménagements ont été installés : nichoirs pour oiseaux (mésanges, moineaux, rouges-queues, sittelles…), hôtels à insectes (pour abeilles solitaires et coccinelles) et gîtes pour mammifères (hérissons et chauves-souris). En 2023, REDEN a ajouté des refuges (hibernaculum et pierrier) destinés aux reptiles et aux amphibiens, ainsi qu’un bac de sable et des talus pour abeilles solitaires.

Depuis 2021, les suivis écologiques réalisés sur la centrale photovoltaïque REDEN de Samazan montrent que la biodiversité s’y développe et s’y diversifie. Ainsi, 25 espèces faunistiques y ont été recensées en 2023 et comprennent des oiseaux nicheurs qualifiés de « quasi-menacés » tels que le Faucon crécerelle, l’Hirondelle rustique et le Tarier pâtre, ou « vulnérables » tels que la Cisticole des joncs, le Chardonneret élégant et l’Élanion blanc. Les relevés d’inventaires identifient 11 espèces de chauves-souris, dont certaines qualifiées de « quasi-menacées » ou de « vulnérables ». En termes de végétation, une jonchaie est apparue sous les panneaux en 2023, offrant un nouvel habitat de zone humide, et 71 espèces floristique locales ont été identifiées début 2024 (Nielle des blés, Barbarée commune, Mauve musquée, etc.).

« Coconstruire les projets solaires en tenant compte des enjeux environnementaux et agricoles »

REDEN soutient en outre un programme d’études sur les abeilles sauvages mené par CERMECO, en partenariat avec le Centre de Recherche sur la Biodiversité et l’Environnement de Toulouse et le CNRS. En 2023, 35 espèces d’abeilles sauvages ont ainsi été inventoriées sur le site REDEN de Samazan, sur 92 individus prélevés. L’entretien de la centrale, lui, est assuré par le pâturage d’un troupeau d’ovins et une fauche tardive annuelle. Vincent Larribe, Directeur Développement France chez REDEN, explique : « Nous intégrons la biodiversité au cœur de chacun de nos projets photovoltaïques et agrivoltaïques. Il ne s’agit pas seulement de développer des projets solaires, mais de les coconstruire en tenant compte des enjeux environnementaux et agricoles, afin qu’ils soient vertueux et significatifs pour le territoire. Avec méthode et rigueur, nous œuvrons pour une transition énergétique nécessaire et respectueuse de son biotope. Le suivi écologique de la centrale de Samazan et les données scientifiques qui en résultent sont essentiels pour analyser et améliorer constamment nos pratiques. »

Encadré

Données techniques sur la centrale photovoltaïque

Mise en service en 2021, la centrale photovoltaïque de Samazan a une puissance installée de 5 MWc, pour une production annuelle de 7 220 GWh. Cette production d’énergie verte permet d’alimenter environ 8 000 habitants du département de Lot-et-Garonne, tout en évitant le rejet de 241 tonnes de CO2 par an. Les structures mobiles sur pieux battus sont équipées de trackers un axe fabriqués en France, tout comme les 12 480 modules photovoltaïques bifaciaux d’une puissance de 400 Wc chacun, assemblés dans l’usine de REDEN à Roquefort.