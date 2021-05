Lancement de l’appel Ã  projets Energia Tech 2021

Le Pôle de compétitivité DERBI est partenaire du hackathon Energia Tech 2021, challenge collaboratif visant à faire émerger des solutions numériques afin d’aider l’Occitanie à devenir la première région à énergie positive d’Europe. L’appel à projets est lancé. Les candidats ont jusqu’au 20 juin 2021 pour s’inscrire. La 2ème édition se déroulera à La Cité de Toulouse les 16 & 17 septembre 2021.

L’appel à Projets s’adresse à 3 types de projet :

1. Catégorie « Entrepreneur » : vous avez un projet qui est porté par votre entreprise (de moins de 3 ans et 10 salariés maximum) ou par une entreprise que vous prévoyez de créer prochainement.

2. Catégorie « Défi » : l’entreprise ou la structure pour laquelle vous travaillez a un défi à proposer pour le hackathon

3. Catégorie « Déployez Votre Solution en Occitanie » : l’entreprise pour laquelle vous travaillez est localisée en dehors de l’Occitanie mais propose une solution qui peut être déployée sur le territoire

L’ambition du hackathon est de passer de l’idée innovante au projet viable en 36 heures en faisant travailler ensemble des acteurs concernés. Le but est de faire émerger des solutions numériques innovantes qui permettront de mieux mesurer, économiser, produire, distribuer, planifier et valoriser l’énergie en Région Occitanie. C’est en s’appuyant sur une approche d’innovation ouverte et de coopération entre tous les acteurs du territoire que les porteurs de projets pourront rendre leur solution viable en 36h. Ils seront aidés par des équipiers et des coachs possédant une forte expertise dans les domaines de l’Energie et du Numérique. Les porteurs de projet lauréats seront ensuite accompagnés par les incubateurs et pépinières du RésO IP+ et par l’agence de développement économique AD’OCC de la région Occitanie pour développer et déployer leur solution sur le territoire.

visionari.typeform.com/to/QOHNWcDg